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Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

31.10.2018 17:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минские соглашения нуждаются в совершенствовании формата. Об этом заявили участники дискуссии, посвященной минскому процессу на полях встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

Дискуссия собрала порядка 20 международных экспертов, политиков и дипломатов. Согласно формату чатен-хаус договоренности остались за закрытыми дверями.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Однако участники форума отмечают позитивный вклад минской площадки в урегулировании международных конфликтов. Так, на полях форума прошел очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной. Стороны выразили надежду прийти к компромиссу.

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

Анна Брнабич, премьер-министр Сербии:
То, что форум проводится в Минске, имеет особое значение. Это очень важная встреча перед Мюнхенской конференцией. Многие люди в первый раз в Беларуси открывают ее для себя и я не исключение. Это создает хороший имидж страны, открывает ее потенциал.

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

Эксперты отмечают позитивный вклад минской площадки в урегулировании международных конфликтов. Благодаря имиджу мирного и стабильного государства Беларусь все чаще выбирают местом встреч и проведения важнейших политических форумов. На сей раз руководство Мюнхенской конференции предложило организовать здесь переговоры ключевой группы. Лейтмотив конференции – безопасность в регионе.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минские соглашения нуждаются в совершенствовании формата. Об этом заявили участники дискуссии, посвященной минскому процессу на полях встречи...
 
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