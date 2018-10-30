|
Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений
Новости Беларуси. Минские соглашения нуждаются в совершенствовании формата. Об этом заявили участники дискуссии, посвященной минскому процессу на полях встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссия собрала порядка 20 международных экспертов, политиков и дипломатов. Согласно формату чатен-хаус договоренности остались за закрытыми дверями.
Однако участники форума отмечают позитивный вклад минской площадки в урегулировании международных конфликтов. Так, на полях форума прошел очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной. Стороны выразили надежду прийти к компромиссу.
Анна Брнабич, премьер-министр Сербии:
Эксперты отмечают позитивный вклад минской площадки в урегулировании международных конфликтов. Благодаря имиджу мирного и стабильного государства Беларусь все чаще выбирают местом встреч и проведения важнейших политических форумов. На сей раз руководство Мюнхенской конференции предложило организовать здесь переговоры ключевой группы. Лейтмотив конференции – безопасность в регионе.
Новости по теме
«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности
Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова
Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений
В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов
Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии
Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане
Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы
«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности
Александр Лукашенко – помощнику госсекретаря США: «Мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений
Новости Беларуси. Минские соглашения нуждаются в совершенствовании формата. Об этом заявили участники дискуссии, посвященной минскому процессу на полях встречи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)