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В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов
Новости Беларуси. В белорусских вузах повысится минимальный проходной порог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это связано с новой методикой обработки результатов централизованного тестирования. Ее применят уже в этом учебном году. Новая система подсчета баллов позволит более объективно и точно оценивать знания абитуриентов.
Ни в процедуре сдачи ЦТ, ни в самих тестах ничего не изменится. Новшество заключается лишь в самой обработке результатов. Сменится математическая формула, по которой вычисляется итоговый балл.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Новая методика позволит корректно сопоставить тестовый балл с успеваемостью в школе. Такой принцип подсчета используется в таких странах, как например США, Финляндия и Швейцария.
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Новости Беларуси. В белорусских вузах повысится минимальный проходной порог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с новой методикой...
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