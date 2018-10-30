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В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

31.10.2018 16:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В белорусских вузах повысится минимальный проходной порог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это связано с новой методикой обработки результатов централизованного тестирования. Ее применят уже в этом учебном году. Новая система подсчета баллов позволит более объективно и точно оценивать знания абитуриентов.

В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

Ни в процедуре сдачи ЦТ, ни в самих тестах ничего не изменится. Новшество заключается лишь в самой обработке результатов. Сменится математическая формула, по которой вычисляется итоговый балл. 

В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Это подход, который позволяет определить уровень знаний объективно. Они зависят от сложности теста и еще от каких-то моментов. Это классический научный подход, используемый во всем мире.

В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов

Новая методика позволит корректно сопоставить тестовый балл с успеваемостью в школе. Такой принцип подсчета используется в таких странах, как например США, Финляндия и Швейцария.

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Новости Беларуси. В белорусских вузах повысится минимальный проходной порог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Это связано с новой методикой...
 
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