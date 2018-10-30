Горецкие школьники умеют считать деньги

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся Х-ХI классов проводится под эгидой Национального банка Республики Беларусь не первый год. Самые продвинутые в этой теме школьники отвечают на вопросы по персональным финансам, банковским продуктам и услугам, налогам, страхованию. Старшеклассники, уже почти взрослые люди, демонстрируют финансовую грамотность.

Недавно на базе средней школы № 2 прошел второй этап республиканской олимпиады, в котором приняли участие 27 горецких школьников. Лучших помогли определить представители Центра банковских услуг № 708 ОАО «АСБ Беларусбанк» — заместитель директора Марина Емельяненко и заведующая сектором продаж розничных банковских продуктов и услуг Татьяна Ильянова.

В итоге самую высокую финансовую грамотность показала учащаяся СШ № 2 Мария Жаворонкова. Представители средней школы № 1 Павел Лешневский и Анна Сорокина заняли соответственно второе и третье места. Тройка лучших получила Дипломы и ценные подарки от Правления Национального банка Республики Беларусь. Поощрительные места заняли Алеся Ефременкова (СШ № 1) и Алина Зайцева, учащаяся СШ № 4.









В этом месяце трио самых грамотных в финансовом плане горецких школьников представят наш район на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, методист горецкого районного учебно-методического кабинета