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Горецкие школьники умеют считать деньги

31.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся Х-ХI классов проводится под эгидой Национального банка Республики Беларусь не первый год. Самые продвинутые в этой теме школьники отвечают на вопросы по персональным финансам, банковским продуктам и услугам, налогам, страхованию. Старшеклассники, уже почти взрослые люди, демонстрируют финансовую грамотность.

Недавно на базе  средней школы № 2  прошел второй этап республиканской олимпиады, в котором приняли участие 27 горецких школьников. Лучших помогли определить представители Центра банковских услуг № 708 ОАО «АСБ Беларусбанк» — заместитель директора Марина Емельяненко и заведующая сектором продаж розничных банковских продуктов и услуг Татьяна Ильянова.

В итоге самую высокую финансовую грамотность показала учащаяся СШ № 2 Мария Жаворонкова. Представители средней школы № 1 Павел Лешневский и Анна Сорокина заняли соответственно второе и третье места. Тройка лучших получила Дипломы и ценные подарки от Правления Национального банка Республики Беларусь. Поощрительные места заняли Алеся Ефременкова (СШ № 1) и Алина Зайцева, учащаяся СШ № 4.

Горецкие школьники умеют считать деньги

Горецкие школьники умеют считать деньги

В этом месяце трио самых грамотных в финансовом плане горецких школьников представят наш район на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, методист горецкого районного учебно-методического кабинета

 
 
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Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся Х-ХI классов проводится под эгидой Национального банка Республики Беларусь не первый год....
 
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