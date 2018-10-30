В Жлобине прошел конкурс профмастерства среди водителей

Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается праздник «День автомобилиста».

В этом году по инициативе профсоюзного и молодежного комитета филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» совместно с Госавтоинспекцией ОВД Жлобинского райисполкома впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобильных транспортных средств.

Состязания проходили в несколько этапов. Сначала конкурсанты в течении 10 минут отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, затем на автодроме демонстрировали свои навыки вождения и умение быстро реагировать на возникшие ситуации.









Места среди водителей распределились следующим образом: лучше всех и с наименьшим количеством штрафных баллов справился с заданиями Александр Чугаев. Следом в итоговом протоколе размесился Николай Заруба. Третье место досталось Михаилу Ратуцкому.

Подарки победителям и призерам конкурса профессионального мастерства среди водителей Жлобинских электрических сетей вручили ди⁠ректор филиала Павел Путырский, председатель профсоюзного комитета Александр Лукашков, вриод заместителя начальника МРЭО ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома Анастасия Савченко.

Поздравляем победителя и призеров с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов!





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