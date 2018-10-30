ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобине прошел конкурс профмастерства среди водителей

31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Жлобине прошел конкурс профмастерства среди водителей

Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается праздник «День автомобилиста».

В этом году по инициативе профсоюзного и молодежного комитета филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» совместно с Госавтоинспекцией ОВД Жлобинского райисполкома впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобильных транспортных средств.

Состязания проходили в несколько этапов. Сначала конкурсанты в течении 10 минут отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, затем на автодроме демонстрировали свои навыки  вождения и умение быстро реагировать на возникшие ситуации. 



Места среди водителей распределились следующим образом: лучше всех и с наименьшим количеством штрафных баллов справился с заданиями Александр Чугаев. Следом в итоговом протоколе размесился Николай Заруба. Третье место досталось Михаилу Ратуцкому.

Подарки победителям и призерам конкурса профессионального мастерства среди водителей Жлобинских электрических сетей вручили ди⁠ректор филиала Павел Путырский, председатель профсоюзного комитета Александр Лукашков, вриод заместителя начальника МРЭО ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома Анастасия Савченко.

Поздравляем победителя и призеров с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов! 


 

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается праздник «День автомобилиста». В этом году по инициативе профсоюзного и молодежного комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкие школьники умеют считать деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика