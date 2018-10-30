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В Жлобине прошел конкурс профмастерства среди водителей
31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается праздник «День автомобилиста».
В этом году по инициативе профсоюзного и молодежного комитета филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» совместно с Госавтоинспекцией ОВД Жлобинского райисполкома впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобильных транспортных средств.
Состязания проходили в несколько этапов. Сначала конкурсанты в течении 10 минут отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, затем на автодроме демонстрировали свои навыки вождения и умение быстро реагировать на возникшие ситуации.
Места среди водителей распределились следующим образом: лучше всех и с наименьшим количеством штрафных баллов справился с заданиями Александр Чугаев. Следом в итоговом протоколе размесился Николай Заруба. Третье место досталось Михаилу Ратуцкому.
Подарки победителям и призерам конкурса профессионального мастерства среди водителей Жлобинских электрических сетей вручили директор филиала Павел Путырский, председатель профсоюзного комитета Александр Лукашков, вриод заместителя начальника МРЭО ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома Анастасия Савченко.
Поздравляем победителя и призеров с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов!
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Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается праздник «День автомобилиста». В этом году по инициативе профсоюзного и молодежного комитета...
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