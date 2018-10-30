Как случчане отмечают Хеллоуин. Репортаж из Instagram

На этой неделе празднование Хеллоуина пришлось на среду: кто-то наряжался в нечисть на прошлых выходных, кто-то сегодня, а некоторые собираются сделать это в ближайшую пятницу и субботу.

Как бы кто ни относится к этому дню, венегрет из отголосков кельтских традиций, западной культуры и маркетинга прочно укрепился в нашей действительности.

SlutskGorod посмотрел, какие наряды случчане выбирают на Halloween и как готовятся ко «Дню всех святых».