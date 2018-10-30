Космонавт Авдеев выступит экспертом на экономическом форуме

В работе VII Славянского международного экономического форума примет участие летчик-космонавт, герой Российской Федерации Сергей Авдеев.

Сергей Авдеев примет участие в молодежной игре «Профессии в новом цифровом мире», в ходе которой команды ведущих ВУЗов Брянской области и Республики Беларусь будут моделировать строительство лунной станции.

Сергей Авдеев выступит в роли главного эксперта по освоению космоса, поделится с будущими специалистами своим опытом и знаниями. Он войдет в состав команды «Общество скептиков», в задачах которой подвергать сомнению и оценивать представленные проекты и компетенции ребят.

Также в рамках участия VII Славянского международного экономического форума Сергей Авдеев посетит Брянский Центр по инновациям в Космосе.

VII Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске 2 ноября 2018 года. Тема Форума – «Экономика в цифровой экосистеме». В нем примут участие более 1300 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Генеральный спонсор – ПАО «Сбербанк».