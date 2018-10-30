|
Вице-премьер: мы уже готовы строить частные дома по $300 за квадратный метр
>
Сегодня, 31 октября, вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что госзастройщики уже могут строить частные коттеджи по 300 долларов за квадратный метр,
По словам Кухарева, власть видит, что в Беларуси есть большой спрос на индивидуальные дома. Он сказал, что уже подготовлены типовые проекты таких коттеджей, «в которых стоимость квадратного метра − порядка 300 долларов. Мы видим, что если обеспечить прилегающую инфраструктуру к этим домам, они будут пользоваться повышенным спросом. Будем двигаться в этом направлении. Уже ведется работа с облисполкомами в части выделения земельных участков, предоставления права строительства такого жилья».
Вице-премьер заметил, что 300 долларов − это цена без отделки. Зато стройка очень быстрая, что, по словам Кухарева, показал МАПИД на своей площадке: «В течении двух недель строится дом − а это существенно сокращает затраты на строительство. Естественно, мы готовы будем предоставлять самые разные виды отделки по желанию заказчика. И надеемся, что индивидуальное домостроение станет драйвером строительной отрасли».
Также он заявил, что объёмы строительства растут не только из-за субсидий, но и из-за повышенного спроса у беларусов. Они, по словам вице-премьера, всё больше берут кредиты на строительство жилья: «Спрос увеличивается − поэтому мы должны подстроится под этом спрос и обеспечить население доступным жильем».
Быстро строить коттеджи готов не только МАПИД, но и несколько госзатройщиков. Пока что никто не объявил, что получил участки и готовится начать такое строительство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 31 октября, вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что госзастройщики уже могут строить частные коттеджи по 300 долларов за квадратный метр, пишет TUT.by. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)