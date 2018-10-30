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СМИ: королева Елизавета II через три года передаст трон принцу Чарльзу
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Королева Великобритании Елизавета II планирует уже через три года передать правление старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу,
Таким образом, Елизавета уйдёт с престола в 95 лет. Но надо отметить, что она намерена сделать наследника принцом-регентом. Это значит, что «Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти».
Чтобы стать регентом, нужно быть старше 21 года, иметь британское подданство и жить на территории Соединённого Королевства. До этого единственным регентом был Георг IV (1762-1830), который правил с 1810 по 1820 годы после серьёзной болезни его отца Георга III (1738-1820).
Елизавета II стала королевой в 1952 году, когда ей было 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности правления, а когда в октябре 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета стала самым долгоправящим из ныне живущих монархов мира.
У принца Чарльза другой рекорд − он дольше всех в истории британской монархии ждёт своей очереди на трон. 14 ноября ему исполнится 70 лет, а наследником он стал в три года.
Фото: Reuters
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Королева Великобритании Елизавета II планирует уже через три года передать правление старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу, пишет ТАСС со ссылкой на газету Daily...
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