Румас назвал топ-10 задач для правительства





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Палаты представителей представил Программу деятельности правительства на 2018-2020 годы, обозначив топ-10 главных задач.

Среди основных задач Сергей Румас назвал развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса, опережающее развитие сферы услуг, формирование ”ИТ-страны“ и масштабная цифровизация всей экономики, проведение эффективной бюджетно-финансовой и налоговой политики, обеспечение устойчиво низкого уровня инфляции, эффективное управление государственной собственностью, активизация внешнеэкономической деятельности, совершенствования инвестиционной политики, снижение межрегиональной дифференциации, обеспечение достойных условий жизни населения и оплаты труда.

По словам Сергея Румаса, в программе нашел отражение системный документ главы государства – седьмой декрет. Практическая реализация заложенных в нем принципов является одним из приоритетов работы правительства, сообщила пресс-служба Совмина. В качестве ориентира при формировании и выполнении государственных программ для роста частного бизнеса правительством принята Стратегия развития предпринимательства. Следующим шагом будет актуализация Государственной программы ”Малое и среднее предпринимательство“.

Сергей Румас отметил, что необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой поддержкой, потому что критически важно, чтобы опережающими темпами росли инвестиции частного бизнеса, основанные на взвешенных инвестиционных решениях.

«В этом направлении также важно обеспечить доступность финансовой поддержки для предпринимателей не только в столичном регионе, но и по всей территории республики. С 2019 года будет внедрен механизм оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательства. Необходимо создать прозрачное, предсказуемое законодательство, исключающее принятие избыточных обременений и новых барьеров для развития бизнеса. Сформировать правовую среду, которая станет для инвестора гарантом стабильности работы на нашем рынке. На решение этих вопросов направлены положения новых проектов Закона об инвестициях и декрета №10. Предполагается снизить нагрузку на инвестора в период реализации инвестиционного проекта, устранить проблему ”мнимых“ льгот, ввести единый для инвесторов размер ответственности при нарушении условий договоров, унифицировать нормы инвестиционного законодательства с иными нормативными документами», - заверил Сергей Румас.

Говоря о цифровизации экономики, руководитель правительства подчеркнул, что сегодня все страны так или иначе идут по пути цифровой трансформации экономики. Поэтому первоочередная задача для правительства – обеспечение формирования комплексного плана реализации декрета №8 главы государства.

«Предусматривается организация всего процесса цифровизации: от инфраструктурных вопросов и научного обеспечения до информатизации в различных сферах экономической деятельности для повышения эффективности предприятий и организаций. И если для сферы услуг вопросы цифровой трансформации не новы, то в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве предстоит масштабное внедрение ключевых технологий, которые определят будущую экономику – ”умный завод“, промышленный интернет, использование больших данных, ”зеленое“ строительство, точное земледелие и другие. Одновременно стоит задача по подготовке специалистов, обладающих соответствующими компетенциями», - сообщил Сергей Румас.

По его словам, в бюджетно-финансовой сфере основной акцент будет сделан на внедрение эффективной системы оценки фискальных рисков и принятия решений по их минимизации.

«Эта задача будет решаться в рамках разработки Государственной программы управления финансами. В оставшийся период пятилетки будут приняты меры по включению в государственные программы непрограммных расходов республиканского и местных бюджетов. Результатом принимаемых мер должно стать ежегодное снижение не менее чем на 10 процентов расходов бюджета на оказание всех видов государственной поддержки. При этом требования к оказанию самой государственной поддержки также существенно повысятся. Ее получение в индивидуальном порядке будет возможно в исключительных случаях и только по решению Главы государства», - заверил премьер-министр.