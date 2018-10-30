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"Обгонишь - заставлю жениться"
Авто с гродненскими номерами с забавной надписью на заднем стекле машины повеселило могилевчан.
«Обгонишь — заставлю жениться!!!» — гласит надпись. И чтобы потенциальный жених не сомневался, автор добавляет: «Прописка есть, шуба есть, голова не болит».
Не знаем как насчет жениться, но вот улыбнуться веселое авто заставило многих могилевчан. В социальных сетях фото получило сотни лайков.
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Авто с гродненскими номерами с забавной надписью на заднем стекле машины повеселило могилевчан.
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