«Обгонишь — заставлю жениться!!!» — гласит надпись. И чтобы потенциальный жених не сомневался, автор добавляет: «Прописка есть, шуба есть, голова не болит».













Не знаем как насчет жениться, но вот улыбнуться веселое авто заставило многих могилевчан. В социальных сетях фото получило сотни лайков.