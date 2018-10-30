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"Обгонишь - заставлю жениться"

31.10.2018 17:36 — Разное | Партизан  
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Авто с гродненскими номерами с забавной надписью на заднем стекле машины повеселило могилевчан.

«Обгонишь — заставлю жениться!!!» — гласит надпись. И чтобы потенциальный жених не сомневался, автор добавляет: «Прописка есть, шуба есть, голова не болит».



Не знаем как насчет жениться, но вот улыбнуться веселое авто заставило многих могилевчан. В социальных сетях фото получило сотни лайков.

 
 
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Авто с гродненскими номерами с забавной надписью на заднем стекле машины повеселило могилевчан.
 
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