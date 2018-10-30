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На фестивале буддистов в Москве Сигал подтвердил - его предки из Бобруйска
В октябре в Москве состоялся фестиваль буддистов. В мероприятии участвовали и бобруйчане — Елена Головач и Павел Подзоров. Там они встретились со Стивеном Сигалом.
— То, что мы планируем дать на семинаре, вам запомнится надолго, — сказал он, — мир меняется каждый день. У нас три четверти мира находится чуть ли не в состоянии войны, некоторые президенты даже умудрились развалить армию и полицию. На фоне всего этого банды криминала и террористы становятся сильнее. С расцветом смешанных боевых искусств появилось много людей, которые используют смертоносные боевые навыки во вред. В связи с этим призываю всех настоящих учителей объединиться, чтобы доносить до людей этику боевых искусств, манеры поведения, но и в то же время учить их постоять за себя и своих родных.
Самой главной новостью, которую привезли домой участники фестиваля, стало то, что Сигал подтвердил — его предки родом из Бобруйска. Позже они переехали в Петербург, после чего иммигрировали в США.
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В октябре в Москве состоялся фестиваль буддистов. В мероприятии участвовали и бобруйчане — Елена Головач и Павел Подзоров. Там они встретились со Стивеном...
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