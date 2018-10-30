На фестивале буддистов в Москве Сигал подтвердил - его предки из Бобруйска









— То, что мы планируем дать на семинаре, вам запомнится надолго, — сказал он, — мир меняется каждый день. У нас три четверти мира находится чуть ли не в состоянии войны, некоторые президенты даже умудрились развалить армию и полицию. На фоне всего этого банды криминала и террористы становятся сильнее. С расцветом смешанных боевых искусств появилось много людей, которые используют смертоносные боевые навыки во вред. В связи с этим призываю всех настоящих учителей объединиться, чтобы доносить до людей этику боевых искусств, манеры поведения, но и в то же время учить их постоять за себя и своих родных.



