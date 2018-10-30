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Выше Будды и статуи Свободы: в Индии открыли самый высокий монумент в мире

31.10.2018 17:16 — Разное | Партизан  
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В индийском штате Гуджарат открыли самый высокий монумент в мире — статую Единства.

Монумент под названием "Статуя Свободы" изображает Валлабхаи (Садара) Пателя — борца за независимость Индии и одного из авторов Конституции страны. Высота монумента без постамента — 182 метра. Это почти в два раза выше американской статуи Свободы (93 метра). 


До открытия индийского памятника первой по высоте в мире считалась статуя Будды Вайрочана в Китае, высота которой без постамента 108 метров.

На статую Единства потратили 430 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что новый монумент станет одной из главных туристических достопримечательностей штата Гуджарат.

 
 
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В индийском штате Гуджарат открыли самый высокий монумент в мире — статую Единства.
 
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