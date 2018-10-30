|
Выше Будды и статуи Свободы: в Индии открыли самый высокий монумент в мире
В индийском штате Гуджарат открыли самый высокий монумент в мире — статую Единства.
Монумент под названием "Статуя Свободы" изображает Валлабхаи (Садара) Пателя — борца за независимость Индии и одного из авторов Конституции страны. Высота монумента без постамента — 182 метра. Это почти в два раза выше американской статуи Свободы (93 метра).
До открытия индийского памятника первой по высоте в мире считалась статуя Будды Вайрочана в Китае, высота которой без постамента 108 метров.
На статую Единства потратили 430 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что новый монумент станет одной из главных туристических достопримечательностей штата Гуджарат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В индийском штате Гуджарат открыли самый высокий монумент в мире — статую Единства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)