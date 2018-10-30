Выше Будды и статуи Свободы: в Индии открыли самый высокий монумент в мире

Монумент под названием "Статуя Свободы" изображает Валлабхаи (Садара) Пателя — борца за независимость Индии и одного из авторов Конституции страны. Высота монумента без постамента — 182 метра. Это почти в два раза выше американской статуи Свободы (93 метра).









До открытия индийского памятника первой по высоте в мире считалась статуя Будды Вайрочана в Китае, высота которой без постамента 108 метров.





На статую Единства потратили 430 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что новый монумент станет одной из главных туристических достопримечательностей штата Гуджарат.