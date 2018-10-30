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«Новую МММ» прикрыли в России. Белорусы тоже потеряли деньги

31.10.2018 17:02 — Разное | Партизан  
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Центробанк России оценил ущерб от деятельности компании «Кэшбери» в 3 миллиарда рублей. Про белорусских вкладчиков пока молчат

Больше 3 миллиардов рублей может составлять ущерб, нанесенный компанией «Кэшбери». Такие данные сегодня озвучил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей», - сообщил ТАСС глава департамента.

Еще в конце сентября Банк России нашел в деятельности группы компаний «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды. Организация специализировалась на предоставлении микрозаймов и привлечении средств населения. Она обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых.

Достоверное известно, что у финансовой пирамиды есть и белорусские вкладчики. Компания имела представительство в Минске, презентовала себя как абсолютно легальную и не стеснялась разводить на деньги даже инвалидов. В частности, в интернете можно найти видео, как в Минске проходит презентация «финансового чуда» с сурдопереводом, для глухих. Но чуда не случилось. О количестве пострадавших белорусов власти пока молчат.

 
Теги: Минск
 
 
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Центробанк России оценил ущерб от деятельности компании «Кэшбери» в 3 миллиарда рублей. Про белорусских вкладчиков пока молчат
 
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