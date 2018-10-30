«Новую МММ» прикрыли в России. Белорусы тоже потеряли деньги

Больше 3 миллиардов рублей может составлять ущерб, нанесенный компанией «Кэшбери». Такие данные сегодня озвучил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.





«Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей», - сообщил ТАСС глава департамента.





Еще в конце сентября Банк России нашел в деятельности группы компаний «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды. Организация специализировалась на предоставлении микрозаймов и привлечении средств населения. Она обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых.





Достоверное известно, что у финансовой пирамиды есть и белорусские вкладчики. Компания имела представительство в Минске , презентовала себя как абсолютно легальную и не стеснялась разводить на деньги даже инвалидов. В частности, в интернете можно найти видео, как в Минске проходит презентация «финансового чуда» с сурдопереводом, для глухих. Но чуда не случилось. О количестве пострадавших белорусов власти пока молчат.



