Создание базы данных о доходах белорусов отложили до 2021 года

Указом от 29 августа 2016 г. № 332 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» соответствующая информация должна была начать формироваться с 2019 года.





Однако в проекте Налогового кодекса дата, с которой плательщики будут обязаны предоставлять налоговым органам информацию о всех без исключения платежах в пользу физлиц, отнесена на два года вперед.





К этому времени Совет министров установит специальный порядок работы с этими сведениями.









Напомним, ранее Совет по развитию предпринимательства предложил создать единую базу данных о доходах, чтобы исключить дублирующие функции бизнеса по подаче аналогичных сведений в ФСЗН, налоговые службы и т. д.