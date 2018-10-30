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Создание базы данных о доходах белорусов отложили до 2021 года
Организации и индивидуальные предприниматели начнут формировать базу данных о доходах граждан к 2021 году, следует из проекта Налогового кодекса, разработанного Минфином.
Указом от 29 августа 2016 г. № 332 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» соответствующая информация должна была начать формироваться с 2019 года.
Однако в проекте Налогового кодекса дата, с которой плательщики будут обязаны предоставлять налоговым органам информацию о всех без исключения платежах в пользу физлиц, отнесена на два года вперед.
К этому времени Совет министров установит специальный порядок работы с этими сведениями.
Напомним, ранее Совет по развитию предпринимательства предложил создать единую базу данных о доходах, чтобы исключить дублирующие функции бизнеса по подаче аналогичных сведений в ФСЗН, налоговые службы и т. д.
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Организации и индивидуальные предприниматели начнут формировать базу данных о доходах граждан к 2021 году, следует из проекта Налогового кодекса, разработанного...
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