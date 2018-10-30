Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сербией - Румас

Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сербией, заявил премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с премьер-министром Сербии Аной Брнабич в среду в Минске.

"В последнее время диалог между правительствами наших стран очень интенсивный. Причем это диалог равных партнеров, который проходит со взаимным уважением", - сказал С.Румас.

"Сербия занимает особое место среди наших торгово-экономических партнеров, у нас есть соглашение о свободной торговле. Мы с пониманием относимся к стремлению Сербии вступить в Евросоюз. Понимаем, что, наверное, преференциальный режим уйдет в прошлое, тем более мы должны использовать время, чтобы нарастить взаимный товарооборот", - продолжил премьер-министр.

Он убежден, что "контакты между правительствами помогут нам лучше понять друг друга и выполнить мероприятия дорожной карты, которая была утверждена в прошлом году".

В январе-августе 2018 года товарооборот между Беларусью и Сербией составил $96,3 млн, в том числе экспорт белорусских товаров - $56,8 млн, импорт из Сербии - $39,5 млн. В Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.

А.Брнабич прибыла в Минск на встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.