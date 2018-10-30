Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно предпринять конкретные действия.

"По поводу Донбасса наговорили столько и было столько диалогов, что некоторых деловых людей подташнивает. Сегодня, чтобы не потерять темп, хотя какой там темп, чтобы добиться чего-то, нужен результат, хоть полшага, чтобы люди поверили, что там возможно что-то сделать", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

(последует)