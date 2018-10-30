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Лукашенко призывает предпринимать конкретные действия по разрешению конфликта в Донбассе, а то "от диалогов подташнивает"
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно предпринять конкретные действия.
"По поводу Донбасса наговорили столько и было столько диалогов, что некоторых деловых людей подташнивает. Сегодня, чтобы не потерять темп, хотя какой там темп, чтобы добиться чего-то, нужен результат, хоть полшага, чтобы люди поверили, что там возможно что-то сделать", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.
(последует)
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Лукашенко призывает предпринимать конкретные действия по разрешению конфликта в Донбассе, а то "от диалогов подташнивает"
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для разрешения конфликта на Донбассе нужно предпринять конкретные действия.
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