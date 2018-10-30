Девушку-полицейского изнасиловали в здании ОМВД в Уфе ее коллеги

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования дознавателя отдела полиции в Уфе, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии во вторник.

"Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь на 30 октября 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает пресс-служба СКР, по подозрению в групповом изнасиловании женщины-дознавателя на рабочем месте задержаны трое руководителей отделов полиции в Уфе.

Задержанные - 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

"С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что группа сотрудников Главного управления собственной безопасности ведомства направлена в Башкирию для проверки этой информации.

"В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказала И.Волк.