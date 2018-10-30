Гороскоп на ноябрь 2018 года: новые знакомства и удача в начинаниях

Ноябрю всегда приходится страдать от репутации самого пасмурного и недружелюбного месяца в году: деревья уже не радуют нас яркими рубиновыми и янтарными красками, а монотонные коричневые пейзажи не всегда успевают скрыться под пеленой белого пушистого снега. Мало кто радуется такому переходному периоду и зачастую поддается унынию. И очень зря. С точки зрения астрологов, ноябрь 2018 года – благоприятный месяц для различных начинаний, новых знакомств и плодотворной работы. Что же конкретно ждет каждый знак зодиака в этом месяце?



Овен (21 марта – 20 апреля)



В ноябре Овнам чрезвычайно важно дать себе возможность сделать паузу и немного отдохнуть. Оглянитесь на пройденный путь: даже если не все сложилось так, как вы хотели, все равно найдите за что себя похвалить. Сейчас вам очень важно оставаться в хорошем настроении и не дать унынию взять верх. Уделите время себе и тому, чем действительно любите заниматься. Если обнаружите, что в вашем досуге давно не было занятий для души, срочно найдите себе новое хобби, и вы поймете, насколько это мощный источник дополнительной энергии. Представителям вашего знака зодиака в этом месяце очень хорошо решать любые вопросы, связанные с красотой и эстетикой. Нет разницы, как именно вы приложите свои силы в этом направлении: вы можете заняться обустройством интерьера и косметическим ремонтом своего дома, а можете побаловать себя новыми уходовыми процедурами в спа-салоне. Главное – это полученные позитивные эмоции, которые так важны для вас в это время.

Телец (21 апреля – 21 мая)



Ноябрь обещает Тельцам прекрасную обстановку во всех сферах жизни. Атмосфера в рабочем коллективе будет приятной и расслабленной, руководство благосклонно посмотрит на все ваши проекты. Может использовать это подходящее время для лоббирования своих интересов, никто и не заметит, как ловко вы все провернули. Финансовая ситуация обещает быть стабильной, однако при наличии долгов их не рекомендуется увеличивать. Возможен выигрыш в лотерею или другое появление денег из неожиданного источника. Единственная сфера, которая может оказаться под ударом, - это сфера личной жизни. Чтобы избежать осеннего похолодания, проявите как можно больше нежности и искреннего участия в делах партнера.

Близнецы (22 мая – 21 июня)





Близнецы в этом месяце будут купаться во внимании противоположного пола. Ваш партнер окружит вас невероятной заботой, можете готовиться к множеству приятных сюрпризов. Замечательным решением будет отправиться в совместный отпуск и весело отдохнуть. Если не можете выбраться в дальнюю поездку, то старайтесь проводить как можно больше времени вдвоем дома. На людях вместе появляться тоже хорошо, только учитывайте невероятно высокий "градус" вашего притяжения для поклонников или поклонниц. Старайтесь избегать сцен ревности и прочих неприятных моментов. Остальные сферы жизни обещают радовать вас своим спокойным и безмятежным течением: обстановка дома и на работе будет вполне благоприятной.

Рак (22 июня – 22 июля)



Месяц обещает быть прекрасным при одном-единственном условии: вы не будете проявлять чрезмерную активность. Как бы вы ни старались ускорить какие-то процессы, вы не сможете приблизить желаемый результат, а, возможно, даже сделаете хуже. Все идет своим чередом, ваша задача – запастись терпением и ждать. Увы, это именно тот случай, когда инициатива будет наказана. Но если вы сумеете побороть жажду неуместной деятельности и не станете суетиться, то будете вознаграждены. Для вас все обернется самым замечательным образом. Так что в этом месяце совершенно законно можете позволить себе размеренный отдых и умиротворенное созерцание происходящего вокруг. Никаких катаклизмов в трефовых и червовых делах не предвидится.

Лев (23 июля – 23 августа)





Этот месяц будет всячески благоволить тем Львам, которые решат отправиться в путешествие. У вас отличный прогноз на абсолютно любые перемещения в пространстве: командировки, международные конференции, короткие турне или веселые вояжи, - в общем, все, что принесет вам новые впечатления. Но будет особенно хорошо, если в путешествие вы отправитесь с целью познать себя и поразмышлять о важных вещах. Если посетите труднодоступные для обычных туристов места, займетесь духовными практиками, то, будьте уверены, вернетесь совершенно иным человеком. Новые грани личности, которые вы в себе откроете, позволят перейти на совершенно другой уровень и начать новый жизненный этап. Решение трудных вопросов будет найдено само собой, помощь придёт словно из ниоткуда. Не упустите это волшебное время и станьте лучшей версией себя.

Дева (22 августа – 24 сентября)



Ответственных Дев бывает очень трудно отвлечь от исполнения их служебных обязанностей, но в ноябре вам просто необходимо развеяться. Объем выполненной работы в предыдущий период вполне позволяет взять небольшую передышку. Особенно хорошо в этом месяце почаще выходить из дома, встречаться с друзьями и знакомыми и вообще проводить время на шумных увеселительных мероприятиях. Разрешите себя отдохнуть по-настоящему и не вздумайте беспокоиться о работе: вашей карьере в этом месяце точно ничего не угрожает. Более того, в тех самых веселых компаниях есть шанс встретить нужного для ваших задумок и проектов человека. Любовный фронт не обещает никаких значительных перемен: может, это немного разочарует одиноких Дев, зато несвободные представители этого знака могут не опасаться плохих изменений.

Весы (23 сентября – 22 октября)





Отличный месяц, который обещает подарить вам много энергии и источников вдохновения. Новые встречи, знакомства, интересные мероприятия, неожиданные поездки – все это вас ждет, и у вас на все хватит сил, будьте уверены. Главное – задать себе нужный темп и не сбавлять обороты. Время для размеренного отдыха и блаженного релакса вы выделите себе попозже, а сейчас нужно везде успеть, потому что на каждом шагу вас будут поджидать большие возможности. Нужно не упустить это время и использовать его максимально эффективно! Месяц гарантирует вам полное понимание и поддержку со стороны партнера, при таком насыщенном графике вас это особенно порадует. Совет относительно финансов: постарайтесь избегать лишних мелких трат, приобретенное вряд ли вас порадует. А вот противопоказаний к масштабным покупкам нет.



Скорпион (23 октября – 21 ноября)



Прекрасный месяц для Скорпионов. У вас будет получаться все, за что бы вы ни взялись. Обстановка дома обещает быть спокойной, домашние будут радовать вас взаимопониманием, согласием между собой. Атмосфера на работе также будет благоприятной, течение всех дел будет размеренным. Особенно сильно вам будет везти с любыми финансовыми операциями. Денежные знаки в буквальном смысле будут падать на вас, как осенние листья. Вы вполне сможете позволить себе незапланированные траты без урона для общего бюджета. Очень хорошо совершать любые операции с недвижимостью, это станет для вас выгодной сделкой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



В ноябре для Стрельцов велик риск поддаться какому-нибудь минутному увлечению. Это касается не только амурных дел, но и любых внезапных желаний быстрых и резких перемен, например, перемены работы. Гороскоп советует устоять перед коварным соблазном мимолетных влечений, потому как флер очарования новизны быстро улетучится, а восстановить старое положение вещей будет очень сложно. Трижды подумайте перед тем, как принимать кардинальные решения, и не будьте слишком категоричны в своих суждениях. Не рубите с плеча, иными словами. Если очень хочется развеяться, сменить обстановку, лучше отправляйтесь в дальний путь. Неважно, в командировку по рабочим вопросам или в туристическую поездку, прогноз на любую дорогу у вас очень хороший.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Ноябрь порадует вас только при одном условии: вы пообещаете себе много и честно трудиться. Месяц будет безжалостен к тем, кто привык лениться и перекладывать ответственность на других. Скрыть недочеты в своей работе, имитируя бурную деятельность, сейчас никак не получится. Гороскоп предупреждает, что в случае халатного отношения к своим обязанностям, простым замечанием от руководства вы не отделаетесь, последствия будут более серьезные. К тем же, кто настроен ударно поработать, последний месяц осени будет весьма благосклонен. Результаты вашего труда не заставят себя ждать и будут в несколько раз превышать вложенные усилия. Не беспокойтесь, что дела заберут слишком много времени и послужат причиной ухудшения отношений в вашей паре. В этом месяце партнер будет как никогда чуток с вами и проявит полное понимание.

Водолей (21 января – 19 февраля)





Удача будет сопутствовать вам в этом месяце при условии, что вы не будете спешить делиться своими идеями в кругу коллег. Возможно, вы и не подозреваете, но в вашем коллективе есть люди, которых ваши успехи совсем не радуют. Им не удастся нанести серьезный вред вашим планам, если вы сами не будете посвящать их в лишние детали. Лучше расскажите о своих намерениях домочадцам: они вас обязательно выслушают и поддержат. Этот месяц вообще хорош для теплого общения с родными, в том числе с теми, с которыми не получается видеться часто. Соберитесь с родственниками за столом на торжественный ужин, займитесь составлением большого семейного фотоальбома, который отразит историю нескольких поколений. Побольше вечеров посвящайте делам своих близких. Энергия поддержки семьи как никогда важна для вас и позволит чувствовать себя более защищенным в любой ситуации.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)





Для прекрасных Рыб ноябрь обещает быть месяцем любви и гармонии. Вы можете быть уверены в своем партнере. Даже если раньше у вас закрадывались какие-то сомнения на его счет, этот месяц позволит убедиться, что все тревоги были напрасны. Наслаждайтесь общением со второй половинкой, проводите как можно больше времени наедине. Попытайтесь угадать скрытые желания партнера, сейчас у вас это получится особенно легко. Вполне возможно, что вам предложат официальное оформление отношений. Если же вы уже давно готовитесь к торжественному событию и праздничная дата назначена на ноябрь, будьте уверены: все пройдет на высшем уровне. Рыбы, еще не повстречавшие свою заветную любовь, имеют все шансы с ней познакомиться. Для этого ни в коем случае не отказывайтесь от приглашений на различные мероприятия, особенно на свадьбы – именно на них самая высокая вероятность встретить свое счастье.