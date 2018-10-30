Москва и Минск ищут адекватный ответ на возможное размещение базы США в Польше – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение так называемого форта Трампа (постоянной военной базы США) в Польше.

"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий форт Трампа, конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - заявил А.Лукашенко выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией - ИФ) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Беларуси.

По его словам, Беларусь и России не хотелось бы вкладывать средства для принятия ответных мер на размещение военной базы США в Польше. "Вот не хотелось бы, нам есть куда тратить деньги", - заметил А.Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что, "разворачивая болтовню в СМИ и размахивая ядерными боеголовками, они (мировые игроки - ИФ) даже не думают о безопасности своих народов".