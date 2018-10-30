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В Литве утвержден план эвакуации при возможной аварии на БелАЭС

31.10.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Литовское правительство утвердило в среду план эвакуации населения на случай аварии на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает агентство BNS.

Согласно плану, в случае крупной аварии на БелАЭС будут эвакуированы 6 тыс. жителей Литвы, находящихся в 30-километровой зоне от ядерного объекта.

Эта так называемая активная зона защиты включает территории в самоуправлениях Вильнюсского района и Швянченского районов.

МВД Литвы, подготовившее план, утверждает, что он создан с учетом наиболее неблагоприятных условий инцидента на АЭС - размера аварии и неблагоприятных погодных условий.

В документе также предусмотрена 100-километровая зона превентивной защиты БелАЭС, в которой в случае аварии будут предприниматься прочие меры защиты.

План предусматривает положения, определяющие организацию и реализацию защиты населения, функции представителей государства и местных органов власти, порядок предупреждения и информирования общественности.

Эвакуация населения в случае аварии на БелАЭС будет стоить до 20 млн евро.

Литва является основным критиком БелАЭС, которая строится в 50 километрах от Вильнюса, утверждая, что объект строят без соблюдения всех требований безопасности, без соблюдения международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Минск
 
 
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Литовское правительство утвердило в среду план эвакуации населения на случай аварии на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает агентство BNS....
 
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