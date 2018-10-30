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Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов - глава МИД Беларуси

31.10.2018 17:12 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду, комментируя итоги встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.

"С этим связан ряд моментов, логистических, организационных. Мы договорились, что будем продолжать вместе работу по этим вопросам", - сказал В.Макей. Его слова приводит госагентство БелТА.

Отвечая на вопрос о возможных сроках возврата послов, министр сказал: "Давайте начнем диалог, будем разговаривать, а сроки вырисуются сами собой".

С 2008 года в Беларуси нет посла США. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду, комментируя итоги встречи с...
 
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