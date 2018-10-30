Лукашенко обеспокоен ситуацией вокруг ДРСМД

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тревожной ситуацию с возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Тревожная ситуация сложилась вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений", - заявил А.Лукашенко, выступая в среду на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

При этом белорусский лидер выразил мнение, что США вряд ли выйдут из ДРСМД.

"Наблюдая за ним (президентом США Дональдом Трампом - ИФ), немножко разбираюсь - я уже старый политик, мне кажется, что это некая игра. И мне кажется, что этого никогда не будет", - заявил А.Лукашенко.

По словам президента, "они (США) если и выйдут из этого договора, то это ничего не даст"

"Но опасность в другом. Даже разговоры на эту тему вредны. Этого Дональд не понимает как молодой политик", - подчеркнул А.Лукашенко.

По его словам, "размахивать ядерным оружием, угрожать - это не просто безответственно". "Только идиоты способны на это в современном мире", - добавил А.Лукашенко, заметив, что "сильных мира сего не заботит, как средние государства реагируют на их телодвижения".

Президент Беларуси также констатировал, что "пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории".

"Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны, иных слов не подберешь", - продолжил глава государства.

По его словам, уже не только мировые политика, экономика, но и спорт, другие нейтральные сферы международного сотрудничества становятся ареной противостояния некоторых государств.

При этом А.Лукашенко заявил, что "великие державы теряют статус гарантов стабильности". "Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что торговые противоречия между США и Китаем начинают провоцировать противостояние Вашингтона и Пекина в других сферах взаимодействия.

Также глава государства констатировал, что "более очевидный характер приобретают разногласия между США и ЕС - самыми близкими союзниками".