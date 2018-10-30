Мюнхенская конференция по безопасности: в Минске обсуждают стабильность в Европе

Стабильность в Европе обсуждают в Минске. В столице Беларуси открылась Мюнхенская конференция по безопасности . Участие в форуме принимают больше ста человек. Это представители международных организаций.

«Наиболее проблемными являются отношения стабильности Европы. Беларусь - часть Европы, поэтому нас очень волнует эта тема. Стабильность - это такое понятие широкое: оно включает и вопросы безопасности, и вопросы экономической стабильности, вопросы гуманитарных отношений. В программу конференции все эти вопросы включены, это говорит о том, что подход организаторов серьезный», – заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рахманов.

Участники обсуждают пути разрешения региональных конфликтов, вопросы энергетической и транснациональной безопасности, экономическую ситуацию в восточной Европе.

Перед делегатами выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что видит крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в Европе. Белорусский лидер высказался против втягивания стран Восточной Европы в различные военно-политические блоки, информирует БЕЛТА .

«Если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия», – отметил Лукашенко.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности продлится в Минске до 1 ноября.