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Мюнхенская конференция по безопасности: в Минске обсуждают стабильность в Европе

31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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 Стабильность в Европе обсуждают в Минске. В столице Беларуси открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Участие в форуме принимают больше ста человек. Это представители международных организаций.

«Наиболее проблемными являются отношения стабильности Европы. Беларусь - часть Европы, поэтому нас очень волнует эта тема. Стабильность - это такое понятие широкое: оно включает и вопросы безопасности, и вопросы экономической стабильности, вопросы гуманитарных отношений. В программу конференции все эти вопросы включены, это говорит о том, что подход организаторов серьезный», – заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рахманов.

Участники обсуждают пути разрешения региональных конфликтов, вопросы энергетической и транснациональной безопасности, экономическую ситуацию в восточной Европе.

Перед делегатами выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что видит крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в Европе. Белорусский лидер высказался против втягивания стран Восточной Европы в различные военно-политические блоки, информирует БЕЛТА.

«Если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия», – отметил Лукашенко.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности продлится в Минске до 1 ноября. 

      



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Теги: Минск
 
 
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Участие в форуме принимают больше ста человек. Это представители международных организаций, политические деятели, руководители спецслужб и эксперты в сфере...
 
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