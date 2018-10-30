Задел на будущее. Чем запомнился спортивный месяц нашим болельщикам?

ИГРЫ

В Буэнос-Айресе прошли ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры. На счету наших спортсменов девять медалей – две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Лучше других белорусов выступил в Аргентине дзюдоист Артем Колосов. Наш спортсмен завоевал «золото» в личном первенстве, а также стал победителем в составе смешанной команды. Еще одна мультимедалистка – пловчиха Анастасия Шкурдай. На счету 15-летней спортсменки «серебро» и «бронза» Игр. Серебряные награды завоевали Иван Брынза в академической гребле и легкоатлетка Елизавета Дорц в толкании ядра.

«Бронзу» привезли в Беларусь Наталья Варакина за успешное выступление в борьбе, легкоатлетка Кристина Концевенко – за третье место в прыжках с шестом. Кроме того, гимнасты Виктория Ахотникова и Илья Фоменков стали «бронзовыми» призерами в составе интернациональной команды в мультидисциплинных соревнованиях.

ТЕННИС

Продолжают радовать белорусские теннисистки. Арина Соболенко вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга и признана новичком года по версии WTA, Александра Саснович дошла до четвертьфинала турнира категории «Премьер» Кубок Кремля в Москве, попутно обыграв десятую ракетку мира – голландку Кики Бертенс, а Вера Лапко достаточно успешно выступила в Люксембурге, дойдя до четвертьфинала в одиночном разряде и став финалисткой в парном.

До финала турнира в Гонконге в парном разряде добралась Лидия Морозова в дуэте с японкой Сюко Аоямой. Результаты тандема позволили белоруске и японке пробиться на престижный Малый итоговый турнир WTA в Чжухае, где в одиночном разряде выступила и Арина Соболенко.

В четвертьфинале турнира в Москве сыграл Егор Герасимов, обыграв по ходу соревнований действующего победителя – 39-ю ракетку мира, боснийца Дамира Джумхура. Макс Мирный стал финалистом этих соревнований в паре. До 1/4 финала турнира в Антверпене добрался и Илья Ивашко. Однако травма ноги не позволила ему сразиться за выход в полуфинал.

ФУТБОЛ

Продолжают борьбу за выход в следующий раунд Лиги наций белорусские футболисты. В октябре наши спортсмены провели два поединка – в принципиальном противостоянии на домашнем поле белорусы обыграли игроков из Люксембурга (1:0), а затем сыграли в Минске вничью с молдаванами (0:0).

Для выхода в следующий раунд и дальнейшей борьбы за попадание на Чемпионат Европы по футболу-2020 сборной Беларуси нужно в ноябре обыграть в гостевом матче Люксембург и не потерять очки со сборной Сан-Марино. Интересно, что за четыре поединка в рамках Лиги наций белорусы пока ни разу не пропустили гол в свои ворота. Однако в трех последних играх сами забили лишь однажды.

Продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы футболисты борисовского БАТЭ. Несмотря на два поражения от греческого ПАОК и лондонского «Челси», шансы нашего клуба высоки. Лидер группы «Челси» оторвался в турнирной таблице от всех соперников, выиграв три поединка, а вот за вторую путевку поборются БАТЭ, ПАОК и венгерский «Види», у которых пока по одной победе.

МЕДАЛИ

Четыре награды завоевали белорусы на Чемпионате мира по борьбе. На счету Ивана Янковского и Залины Сидаковой «серебро». «Бронзу» по итогам турнира получили Виктор Сосуновский и Али Шабанов.

Успешно выступили молодые тяжелоатлеты на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы в Польше. Сборная Беларуси заняла второе место в медальном зачете, завоевав девять медалей: пять золотых, две серебряные и две бронзовые. Чемпионами стали Эдуард Зезюлин, Геннадий Лаптев, Игорь Лозко, Анастасия Михаленко и Евгений Тихонцов.

Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии. Олимпийский чемпион Владислав Гончаров первенствовал в индивидуальных прыжках, «бронзу» там же завоевал Олег Рябцев. В синхронных прыжках парни добавили в копилку «серебро».

ОБИДНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Запоминающимся получился октябрь для болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск». Однако воспоминания у болельщиков остались по большей части лишь негативные. В десяти поединках, проведенных во втором осеннем месяце, «зубры» не смогли одержать ни одной победы.

Белорусские теннисисты не смогли удержаться в I Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса. Наши спортсмены уступили в гостевом поединке сборной Словакии – 1:3. В следующем сезоне белорусам придется играть на турнире дивизионом ниже.