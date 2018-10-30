Пять неожиданных фактов о жизни в Германии - взгляд эмигранта

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Выходцам из Восточной Европы бывает нелегко привыкнуть к пресловутому немецкому порядку. Некоторые нюансы жизни в Германии становятся для них настоящим откровением.

Об этом рассказывает журналист Ляна Кажарова в блоге на "Снобе" :

“Вы не можете въехать сегодня, — объяснял риэлтор Эрик, удивленно хлопая голубыми глазами, — в Берлине нельзя въехать в квартиру, пока не подписан договор”. “Мы подписываем договор завтра утром, это же формальность. Аренду мы уже оплатили. Мы можем заниматься переездом только в выходные, по понедельникам мы тоже работаем. Что нам мешает въехать сегодня?” — никак не могла я взять в толк. “Это невозможно!” — воскликнул Эрик в ужасе от моей нецивилизованности, — “если Вы сейчас въедете и включите свет, платить за это электричество придется владельцу!”

За три года жизни в Берлине с момента нашего переезда (мужу предложили работу, я работала удаленно, поэтому мы собрались за две недели и воодушевленно десантировались в главной европейской столице) с подобным выражением непонимания на открытом немецком лице мы сталкивались многократно. Поначалу казалось, что это всего лишь различия в бытовых мелочах, которые просто требуют привычки. Но скоро стало очевидно, что все эти мелочи — следствие принципиально иного подхода немцев к жизни вообще.

Основан этот подход, как я осознала спустя довольно долгое время, действительно, на определенном порядке. Но вовсе не в том четком, сияющем понимании, как это представляется людям в России. Это скрытый, неочевидный порядок вещей, который для неподготовленного человека иногда выглядит полным абсурдом. При первом столкновении с ним можно даже расслышать тоскливый звук осыпающегося стекла — это вдребезги разбиваются ваши иллюзии о жизни в Европе.

Бумажная почта. Невыносимая немецкая бюрократия — пожалуй, самый распространенный негативный стереотип о Германии. Действительно, пристрастие немцев к бумагам, формам, бланкам и заявлениям достойно отдельного клинического исследования. Но лично меня почему-то гораздо больше поражает именно приверженность к такому устаревшему способу коммуникации, как бумажная почта.

Все документы в вашей жизни (а документов вас ожидает немало) от банковских выписок до счетов по страховке, приходят почтой. Почте немцы доверяют безгранично — уж точно больше, чем интернету. По почте отправляют банковские карты, пин-коды к ним, подробные выписки со счетов и другую “чувствительную” информацию, которую никому не хотелось бы однажды увидеть в чужих руках. Однако, в представлении немцев, взломать электронную почту гораздо проще, чем вскрыть деревянный почтовый ящик. Когда я говорю, что по почте приходит абсолютно все, я не преувеличиваю. Однажды мне в конверте с маркой пришел пароль к аккаунту на онлайн-портале. Другой пример: как-то решив прервать контракт в старом фитнес-клубе я выделила на это время и поехала туда лично. На ресепшн приятная немецкая девушка отправила меня домой, чтобы я письменно оформила свое желание и прислала им почтой.

Таким образом, корректно оформленный почтовый ящик (в Германии на них указывается фамилия владельца, а не номер квартиры) — это важнейший залог если не счастливой, то спокойной жизни. В противном случае, уведомления, счета, угрозы и прочие удовольствия становятся вам недоступны. Искать вас другими способами (по телефону или, не приведи Бог, по интернету) никто не будет. А вот если вы по какой-то причине игнорируете свою корреспонденцию, будьте уверены — пени, штрафы, отключения услуг и другие казни египетские не заставят себя ждать.

Общественный транспорт. Немецкая транспортная система — это, скорее, неоспоримый плюс проживания в Берлине. Ее разветвленность позволяет обходиться без машины практически круглый год и не испытывать критических неудобств. Конечно, если не считать того, что общественный транспорт часто приходит не по расписанию — это даже сделало городскую транспортную сеть BVG популярной темой анекдотов. Но чтобы насладиться преимуществами транспортной системы, в ней надо сначала разобраться. Покупка билета для новичка может стать непростой задачей. Весь город делится на зоны, все пассажиры — на категории, а поездки типируются по направлению, дальности и длительности. Если вы путешествуете с велосипедом или собакой, вам понадобится отдельный билет. Но узнаете вы обо всем этом, скорее всего, уже от контролеров.

Кстати, любопытный факт — чисто технически, чтобы воспользоваться метрополитеном вам нигде ни в какой момент не понадобится билет. Турникетов нет ни на входе, ни на выходе — губительный соблазн для людей с российским менталитетом. Но если вас поймают без проездного (или он будет просрочен, пусть даже на 10 минут), вас ожидает штраф в размере 60 евро.

Проверка выглядит крайне драматично: в вагон с разных сторон заходят обычные пассажиры в штатском, безмятежно глядя по сторонам и ничем не выдавая себя. Но как только двери закрываются, с металлическим блеском в глазах и со словами “Контроль! Предъявите ваши билеты!” они медленно двигаются навстречу друг другу, сжимая дрожащих “зайцев” в неумолимых клещах немецкого орднунга.

Работа — не волк. Берлин считается самым продвинутым городом Германии еще и потому, что магазины тут работают аж до 20:00, а крупные продуктовые до 23:00. В субботу часть магазинов не работает, а часть — только до обеда. Круглосуточных магазинов практически нет. В воскресенье не работает НИЧЕГО (даже аптеки, за исключением нескольких дежурных на весь город). Поэтому для тех, кто привык закупаться на выходных или покупать таблетки от головной боли в момент, когда болит голова (как я, например), это определенно потребует пересмотра жизненной философии.

Общее отношение немцев к работе лично для меня стало одним из главных открытий. Немец не будет убиваться на службе, прилагать дополнительные усилия или работать сверх положенного, даже чтобы просто закончить начатое дело. Не раз я видела, как работники различных учреждений, в которые стоят огромные очереди, спокойно закрывают окошко приема ровно в секунду, как стрелки на часах показывают 18:00. Связано это в том числе и с тем, что профсоюзы в Германии очень влиятельны и усиленно борются с переработками. Но еще и с тем, что работа для немцев - не главное в жизни. Главное в жизни — жизнь!

Понятия “срочно” в работе не существует, существует понятие “спланируй свою жизнь так, чтобы ничего не пришлось делать срочно”. Это касается не только сферы услуг и государственных учреждений, но и медицины. Записываться на прием нужно всегда заранее (при хорошем раскладе за неделю-две, а иногда и за пару месяцев). С острой болью, вас, конечно, примут без записи, но даже в этом случае, скорее всего, вам придется какое-то время пострадать в warteraum (комната ожидания).

Суровый немецкий сервис. Приезжая в Москву и слыша от знакомых “у нас в России никакого сервиса!”, я чувствую себя как ветеран мировой войны, выслушивающий жалобы студента о тяготах военной кафедры.

Конечно, бывают отрадные исключения, но общее ощущение от немецкого обслуживания такое, как будто ты пришел домой к людям, которые тебя совсем не ждали, наступил в грязной обуви на белоснежный ковер и, отрывая их от куда более важных дел, требуешь бесплатно оказать тебе какую-то услугу. Улыбаться вам во весь рот, без устали консультировать, или, если вы уже надоели со своими расспросами, беречь ваши чувства и скрывать от вас этот факт никто не будет.

Незнание немецкого языка часто может усугубить ваше положение — даже в Берлине очень немногие хорошо говорят по-английски. Как-то раз в продуктовом магазине (это было сразу после переезда, я только начала посещать языковые курсы) я решила попрактиковаться и порадовать сердитого вида продавщицу обращением на немецком языке. Очевидно, я не совсем верно произнесла фразу, потому что фрау строго посмотрела на меня из-под очков и сердито отчеканила: “Das ist kein Deutsch” (“это не немецкий”).

Понятное желание пореже сталкиваться с таким отношением (да и просто потому, что, в теории, это удобнее) подтолкнуло меня пользоваться услугой доставки. Однако доставка в Берлине тоже оказалась с сюрпризом. Предупреждать вас о времени доставки звонками никто не будет (работодатели не оплачивают курьерам мобильную связь, а свои деньги на пустые разговоры тратить никто не намерен).

Курьер, как правило, приезжает в середине дня и один раз звонит в домофон — это и есть ваш шанс. Если в течение пары минут вы не реагируете (или вас нет дома, что, вообще-то, нормальная ситуация в середине рабочего дня), то на приклеенной к двери бумажке вы потом прочтете адрес, откуда вам надо самим забрать товар, раз вы не удосужились принять доставку на дому. Кроме того, доставка периодически задерживается, путает адреса и сами товары, поэтому лучшее, что вы можете сделать — это максимально занизить свои ожидания.

Свобода и правила. Как один из запоминающихся манифестов свободы в Германии стоит упомянуть немецкую Freikörperkultur («культура свободного тела», сокращенно FKK), которая является традиционной и обретает все большую популярность. Вообще, для последователей этой культуры летом выделены отдельные пляжи. Но не будет преувеличением сказать, что достаточно в солнечный денек не туда свернуть с дорожки в Tiergarten (крупнейший парк Берлина), чтобы встретить ее представителей во всей их ослепительной красоте.

Да и вообще, Берлин — очень свободный город. Вы можете быть чернокожим карликом нетрадиционной ориентации с татуировкой во все лицо и разгуливать по главной улице города в костюме Джека Воробья — поверьте, никто даже не задержит на вас взгляд. Но стоит вам нарушить какое-нибудь самое крошечное правило, не сомневайтесь, проходящий мимо гражданин обязательно укажет вам на вашу ошибку. Жители Берлина чувствуют себя лично ответственными за то, что происходит вокруг.

Как-то раз мы с мужем на минуту остановили машину на выезде из арки (чтобы уточнить маршрут в гугл картах). С балкона дома к нам тут же громко обратилась с замечанием сознательная немецкая старушка. Напряженная, как пружина, она пристально проследила за тем, чтобы мы освободили неположенное для стоянки место. Только когда мы отъехали на значительное расстояние, она с облегчением опустилась на плетеный стул и продолжила наслаждаться своей сигареткой, выдыхая ментоловый дым в голубое берлинское небо.