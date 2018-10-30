ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять неожиданных фактов о жизни в Германии - взгляд эмигранта

31.10.2018 18:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Пять неожиданных фактов о жизни в Германии - взгляд эмигранта

фото: ef.ru

Выходцам из Восточной Европы бывает нелегко привыкнуть к пресловутому немецкому порядку. Некоторые нюансы жизни в Германии становятся для них настоящим откровением.

Об этом рассказывает журналист Ляна Кажарова в блоге на "Снобе" 

“Вы не можете въехать сегодня, — объяснял риэлтор Эрик, удивленно хлопая голубыми глазами, — в Берлине нельзя въехать в квартиру, пока не подписан договор”. “Мы подписываем договор завтра утром, это же формальность. Аренду мы уже оплатили. Мы можем заниматься переездом только в выходные, по понедельникам мы тоже работаем. Что нам мешает въехать сегодня?” — никак не могла я взять в толк. “Это невозможно!” — воскликнул Эрик в ужасе от моей нецивилизованности, — “если Вы сейчас въедете и включите свет, платить за это электричество придется владельцу!”

За три года жизни в Берлине с момента нашего переезда (мужу предложили работу, я работала удаленно, поэтому мы собрались за две недели и воодушевленно десантировались в главной европейской столице) с подобным выражением непонимания на открытом немецком лице мы сталкивались многократно. Поначалу казалось, что это всего лишь различия в бытовых мелочах, которые просто требуют  привычки. Но скоро стало очевидно, что все эти мелочи — следствие принципиально иного подхода немцев к жизни вообще.

Основан этот подход, как я осознала спустя довольно долгое время, действительно, на определенном порядке. Но вовсе не в том четком, сияющем понимании, как это представляется людям в России. Это скрытый, неочевидный порядок вещей, который для неподготовленного человека иногда выглядит полным абсурдом. При первом столкновении с ним можно даже расслышать тоскливый звук осыпающегося стекла —  это вдребезги разбиваются ваши иллюзии о жизни в Европе.

Бумажная почта. Невыносимая немецкая бюрократия — пожалуй, самый распространенный негативный стереотип о Германии. Действительно, пристрастие немцев к бумагам, формам, бланкам и заявлениям достойно отдельного клинического исследования. Но лично меня почему-то гораздо больше поражает именно приверженность к такому устаревшему способу коммуникации, как бумажная почта.

Все документы в вашей жизни (а документов вас ожидает немало) от банковских выписок до счетов по страховке, приходят почтой. Почте немцы доверяют безгранично — уж точно больше, чем интернету. По почте отправляют банковские карты, пин-коды к ним, подробные выписки со счетов и другую “чувствительную” информацию, которую никому не хотелось бы однажды увидеть в чужих руках. Однако, в представлении немцев, взломать электронную почту гораздо проще, чем вскрыть деревянный почтовый ящик. Когда я говорю, что по почте приходит абсолютно все, я не преувеличиваю. Однажды мне в конверте с маркой пришел пароль к аккаунту на онлайн-портале. Другой пример: как-то решив прервать контракт в старом фитнес-клубе я выделила на это время и поехала туда лично. На ресепшн приятная немецкая девушка отправила меня домой, чтобы я письменно оформила свое желание и прислала им почтой.

Таким образом, корректно оформленный почтовый ящик (в Германии на них указывается фамилия владельца, а не номер квартиры) — это важнейший залог если не счастливой, то спокойной жизни. В противном случае, уведомления, счета, угрозы и прочие удовольствия становятся вам недоступны. Искать вас другими способами (по телефону или, не приведи Бог, по интернету) никто не будет. А вот если вы по какой-то причине игнорируете свою корреспонденцию, будьте уверены — пени, штрафы, отключения услуг и другие казни египетские не заставят себя ждать.

Общественный транспорт. Немецкая транспортная система — это, скорее, неоспоримый плюс проживания в Берлине. Ее разветвленность позволяет обходиться без машины практически круглый год и не испытывать критических неудобств. Конечно, если не считать того, что общественный транспорт часто приходит не по расписанию — это даже сделало городскую транспортную сеть BVG популярной темой анекдотов. Но чтобы насладиться преимуществами транспортной системы, в ней надо сначала разобраться. Покупка билета для новичка может стать непростой задачей. Весь город делится на зоны, все пассажиры — на категории, а поездки типируются по направлению, дальности и длительности. Если вы путешествуете с велосипедом или собакой, вам понадобится отдельный билет. Но узнаете вы обо всем этом, скорее всего, уже от контролеров.

Кстати, любопытный факт — чисто технически, чтобы воспользоваться метрополитеном вам нигде ни в какой момент не понадобится билет. Турникетов нет ни на входе, ни на выходе — губительный соблазн для людей с российским менталитетом. Но если вас поймают без проездного (или он будет просрочен, пусть даже на 10 минут), вас ожидает штраф в размере 60 евро.

Проверка выглядит крайне драматично: в вагон с разных сторон заходят обычные пассажиры в штатском, безмятежно глядя по сторонам и ничем не выдавая себя. Но как только двери закрываются, с металлическим блеском в глазах и со словами “Контроль! Предъявите ваши билеты!” они медленно двигаются навстречу друг другу,  сжимая дрожащих “зайцев” в неумолимых клещах немецкого орднунга.

Работа — не волк. Берлин считается самым продвинутым городом Германии еще и потому, что магазины тут работают аж до 20:00, а крупные продуктовые до 23:00. В субботу часть магазинов не работает, а часть — только до обеда. Круглосуточных магазинов практически нет. В воскресенье не работает НИЧЕГО (даже аптеки, за исключением нескольких дежурных на весь город). Поэтому для тех, кто привык закупаться на выходных или покупать таблетки от головной боли в момент, когда болит голова (как я, например), это определенно потребует пересмотра жизненной философии.

Общее отношение немцев к работе лично для меня стало одним из главных открытий. Немец не будет убиваться на службе, прилагать дополнительные усилия или работать сверх положенного, даже чтобы просто закончить начатое дело. Не раз я видела, как работники различных учреждений, в которые стоят огромные очереди, спокойно закрывают окошко приема ровно в секунду, как стрелки на часах показывают 18:00. Связано это в том числе и с тем, что профсоюзы в Германии очень влиятельны и усиленно борются с переработками. Но еще и с тем, что работа для немцев - не главное в жизни. Главное в жизни —  жизнь!

Понятия “срочно” в работе не существует, существует понятие “спланируй свою жизнь так, чтобы ничего не пришлось делать срочно”. Это касается не только сферы услуг и государственных учреждений, но и медицины. Записываться  на прием нужно всегда заранее (при хорошем раскладе за неделю-две, а иногда и за пару месяцев). С острой болью, вас, конечно, примут без записи, но даже в этом случае, скорее всего, вам придется какое-то время пострадать в warteraum (комната ожидания).

Суровый немецкий сервис. Приезжая в Москву и слыша от знакомых “у нас в России никакого сервиса!”, я чувствую себя как ветеран мировой войны, выслушивающий жалобы студента о тяготах военной кафедры.

Конечно, бывают отрадные исключения, но общее ощущение от немецкого обслуживания такое, как будто ты пришел домой к людям, которые тебя совсем не ждали, наступил в грязной обуви на белоснежный ковер и, отрывая их от куда более важных дел, требуешь бесплатно оказать тебе какую-то услугу. Улыбаться вам во весь рот, без устали консультировать, или, если вы уже надоели со своими расспросами, беречь ваши чувства и скрывать от вас этот факт никто не будет.

Незнание немецкого языка часто может усугубить ваше положение — даже в Берлине очень немногие хорошо говорят по-английски. Как-то раз в продуктовом магазине (это было сразу после переезда, я только начала посещать языковые курсы) я решила попрактиковаться и порадовать сердитого вида продавщицу обращением на немецком языке. Очевидно, я не совсем верно произнесла фразу, потому что фрау строго посмотрела на меня из-под очков и сердито отчеканила: “Das ist kein Deutsch” (“это не немецкий”).

Понятное желание пореже сталкиваться с таким отношением (да и просто потому, что, в теории, это удобнее) подтолкнуло меня пользоваться услугой доставки. Однако доставка в Берлине тоже оказалась с сюрпризом. Предупреждать вас о времени доставки звонками никто не будет (работодатели не оплачивают курьерам мобильную связь, а свои деньги на пустые разговоры тратить никто не намерен).

Курьер, как правило, приезжает в середине дня и один раз звонит в домофон — это и есть ваш шанс. Если в течение пары минут вы не реагируете (или вас нет дома, что, вообще-то, нормальная ситуация в середине рабочего дня), то на приклеенной к двери бумажке вы потом прочтете адрес, откуда вам надо самим забрать товар, раз вы не удосужились принять доставку на дому. Кроме того, доставка периодически задерживается, путает адреса и сами товары, поэтому лучшее, что вы можете сделать — это максимально занизить свои ожидания.

Свобода и правила. Как один из запоминающихся манифестов свободы в Германии стоит упомянуть немецкую Freikörperkultur («культура свободного тела», сокращенно FKK), которая является традиционной и обретает все большую популярность. Вообще, для последователей этой культуры летом выделены отдельные пляжи. Но не будет преувеличением сказать, что достаточно в солнечный денек не туда свернуть с дорожки в Tiergarten (крупнейший парк Берлина), чтобы встретить ее представителей во всей их ослепительной красоте.

Да и вообще, Берлин — очень свободный город. Вы можете быть чернокожим карликом нетрадиционной ориентации с татуировкой во все лицо и разгуливать по главной улице города в костюме Джека Воробья — поверьте, никто даже не задержит на вас взгляд. Но стоит вам нарушить какое-нибудь самое крошечное правило, не сомневайтесь, проходящий мимо гражданин обязательно укажет вам на вашу ошибку. Жители Берлина чувствуют себя лично ответственными за то, что происходит вокруг.

Как-то раз мы с мужем на минуту остановили машину на выезде из арки (чтобы уточнить маршрут в гугл картах). С балкона дома к нам тут же громко обратилась с замечанием сознательная немецкая старушка. Напряженная, как пружина, она пристально проследила за тем, чтобы мы освободили неположенное для стоянки место. Только когда мы отъехали на значительное расстояние, она с облегчением опустилась на плетеный стул и продолжила наслаждаться своей сигареткой, выдыхая ментоловый дым в голубое берлинское небо.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходцам из Восточной Европы бывает нелегко привыкнуть к пресловутому немецкому порядку. Некоторые нюансы жизни в Германии становятся для них настоящим...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни". Румас о том, что будет с зарплатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика