«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» Как правильно жаловаться в ресторане

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В ресторанной индустрии, будь то «похмельный бар» возле дома или фешенебельный ресторан, правит человеческий фактор, а значит, что-нибудь может пойти не так.

Люди, которые жалуются правильно, всегда получают что хотят. «Секрет фирмы » рассказывает, как решить проблему с едой и обслуживанием, чтобы вечер не был испорчен.

Знайте, когда лучше помолчать

Если у вас есть на что пожаловаться, не тяните — сделайте это, пока вы в ресторане. Безусловно, приятнее исходить ядом перед компьютером, тщательно подбирая слова, но стоит ли это испорченного вечера?

Кроме того, как выяснилось, рейтинг ресторана в интернете на самом деле мало влияет на его доходы.

Так что же делать? Сначала решите, действительно ли ваша проблема заслуживает жалобы. Вы предупредили о своей аллергии на орехи, но салат почему-то всё равно щедро посыпан кешью? Зовите официанта. Но если вы заказали суп из шпината и вдруг вспомнили, что не любите шпинат, — вам придётся его съесть. Алкоголя это тоже касается. Жан-Люк Путо, в прошлом названный лучшим сомелье мира, настаивает: если клиент дважды отказался от вина или перед тем, как попросить заменить напиток, отпил большое количество из бокала, он должен за него заплатить.

Будьте вежливы

Позовите официанта или менеджера и спокойно объясните проблему. Можно начать с фразы: «Прошу прощения, но моё [название блюда] сырое / пересолёное / слишком пряное». Если проблема в вине — обращайтесь к сомелье, если в коктейлях — к бармену. Главное — объяснять спокойно и чётко: нет ни одной причины относиться к официанту менее уважительно, чем к себе. Не его вина, что блюдо пришлось вам не по вкусу.

Предложите своё решение

Согласно исследованиям, 52% миллениалов чувствуют себя не в своей тарелке, когда им приходится возвращать блюдо обратно на кухню. От такой скромности проигрывают все: и клиенты, и владельцы заведений. Последние заинтересованы в том, чтобы исправить недостатки скорее, чем вы доберётесь домой и напишите на них свой гневный отзыв.

Если вы едва прикоснулись к тарелке, хороший официант обязан спросить, что не так с блюдом, и исключить его из счёта. Неопытный сотрудник может не обратить внимания, особенно если в заведении аншлаг. Ваше право указать ему на это.

Не стройте из себя жертву, говорите уверенно. «Простите, этот коктейль для меня слишком крепкий. Можете заменить его на бокал просекко?» Или, например: «Осьминоги немного резиновые. Как считаете, гребешки смогут улучшить моё впечатление об ужине?» Разумеется, не всегда менеджер может исполнить вашу просьбу и предложить бесплатную альтернативу непонравившемуся блюду. Но в его интересах исключить блюдо из счёта.

Не поучайте поваров

Часто вы отбираете руль у таксиста, чтобы показать, как лучше ехать? Тогда не помогайте повару своими советами: в большинстве заведений такое предложение воспримут в штыки (вполне справедливо).

Для «Планеты суши» ролл «Филадельфия» — супермаржинальный продукт. Для аутентичного японского ресторана — кощунство. Соотнесите ваши запросы с уровнем заведения и научитесь воспринимать блюда как законченные художественные произведения. Не едите анчоусы — не нужно брать «Неаполитану». А салат с лисичками на то так и называется, чтобы вы не просили повара положить вместо них шампиньоны.

Помните: вы тоже можете ошибаться

Если торт похож на кусок пластика с начинкой из шифера, а каре ягнёнка пережарено до черноты, любые попытки персонала оправдаться тем, что «так и было задумано», будут смешны. Но бывает так, что на пробу даже отличные блюда могут показаться недоработанными.

Маринованное куриное мясо даже после термической обработки может показаться слегка влажным, и это не значит, что с ним что-то не так. Важно понимать, что вы тоже можете ошибаться. Задача официанта и повара — объяснить вам концепцию блюда.

Не хамите в ответ

Как реагировать на скрытое хамство персонала? К примеру, вы заказываете столик в ресторане, где наценка на сырную тарелку выше, чем у бутербродов на борту Utair. Многие позиции в меню вам не знакомы, вы подробно расспрашиваете официанта, но тот реагирует с нескрываемым снисхождением. Вы чувствуете себя деревенщиной, настроение испорчено.

«В первый год работы я сама разносила вино гостям, поэтому, да, постоянно слышала, как кто-то говорит, например: "Принесите нам пино грильдо". Или там: "Мы с мужем по вечерам пьём чьянси", — рассказывает основательница сети винных баров Евгения Качалова, — Хотелось, конечно, поправить: пино гриджо, кьянти! Но до меня как-то быстро дошло, как это ужасно, когда официант намекает клиенту, что тот профан. Важно, чтобы гость был счастлив».

Если официант проявляет неуважение, жаловаться следует незамедлительно. Вы даже можете не оставлять чаевых. Однако демонстративно уйти, не заплатив по счёту, — ответное хамство, не нужно так делать.

Выдохните и отпустите

Наконец, главное правило: не позволяйте заспанному официанту или пересоленному супу испортить вам вечер. Хорошо, что вы отмечаете недостатки и критично относитесь к условиям своего комфорта. Но не менее важно отпускать проблемы: если что-то идёт не так — просто закажите ещё бокал вина.