Джокович помог зрителю, которому стало плохо во время игры

Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой.

@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

— Tennis TV (@TennisTV) 30 октября 2018 г.

Игра была остановлена, когда стало плохо одному из зрителей. Джокович подошел к нему, пообщался с ним, справившись о здоровье, а затем отдал свое полотенце.

Встреча была продолжена, и Джокович победил Соузу со счетом 7:5, 6:1.