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Джокович помог зрителю, которому стало плохо во время игры

31.10.2018 18:23 — Разное | Tut.by  
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Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой.

@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

— Tennis TV (@TennisTV) 30 октября 2018 г.

Игра была остановлена, когда стало плохо одному из зрителей. Джокович подошел к нему, пообщался с ним, справившись о здоровье, а затем отдал свое полотенце.

Встреча была продолжена, и Джокович победил Соузу со счетом 7:5, 6:1.

 
 
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Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой.
 
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