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Джокович помог зрителю, которому стало плохо во время игры
Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой.
— Tennis TV (@TennisTV)
Игра была остановлена, когда стало плохо одному из зрителей. Джокович подошел к нему, пообщался с ним, справившись о здоровье, а затем отдал свое полотенце.
Встреча была продолжена, и Джокович победил Соузу со счетом 7:5, 6:1.
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Серб Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузой.
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