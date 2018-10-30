"Белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни". Румас о том, что будет с зарплатами

В Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. Об этом сегодня заявил премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, сообщает пресс-служба правительства. Так, МПБ для трудоспособного населения с 1 ноября вырастет до 446,02 рубля.



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По словам премьер-министра, главным целевым ориентиром действий правительства определено повышение жизненного уровня белорусского народа. На реализацию данной цели настроен весь инструментарий экономической политики начиная от переориентации бюджетно-налоговой политики на решение социальных задач и создание стимулов для развития предпринимательской инициативы до переформатирования региональной политики, которая предлагает решать проблему сокращения межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни населения в тесной кооперации с местными органами управления. Мы не говорим о льготах, бюджетной поддержке — мы говорим о создании условий, когда белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни", — подчеркнул он.

Сергей Румас напомнил, что ключевыми задачами для правительства являются повышение уровня жизни населения и обеспечение достойной оплаты труда. «В политике доходов производственного сектора будет сохранен принцип роста заработной платы через увеличение производительности труда. В первую очередь акцент будет сделан на низкооплачиваемые категории работников. В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил он.

Ранее в правительстве заявляли , что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Напомним, власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике (если считать от августовских средних заработков, то сумма получается около 329 рублей). Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).

Как изменятся зарплаты бюджетников

Премьер-министр сообщил, что планируется реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта работа позволит решить ряд серьезных вопросов. «Во-первых — упростить структуру и механизм формирования заработной платы бюджетников и сделать ее более понятной. Во-вторых, расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики. В-третьих, установить равномерную дифференциацию тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы. Соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства. Целевой показатель — соотношение заработной платы в бюджетной сфере не ниже 80 процентов от средней заработной платы по стране», — пояснил он.