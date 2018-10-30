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"Белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни". Румас о том, что будет с зарплатами
В Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. Об этом сегодня заявил премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей,
По словам премьер-министра, главным целевым ориентиром действий правительства определено повышение жизненного уровня белорусского народа. На реализацию данной цели настроен весь инструментарий экономической политики начиная от переориентации бюджетно-налоговой политики на решение социальных задач и создание стимулов для развития предпринимательской инициативы до переформатирования региональной политики, которая предлагает решать проблему сокращения межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни населения в тесной кооперации с местными органами управления. Мы не говорим о льготах, бюджетной поддержке — мы говорим о создании условий, когда белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни", — подчеркнул он.
Сергей Румас напомнил, что ключевыми задачами для правительства являются повышение уровня жизни населения и обеспечение достойной оплаты труда. «В политике доходов производственного сектора будет сохранен принцип роста заработной платы через увеличение производительности труда. В первую очередь акцент будет сделан на низкооплачиваемые категории работников. В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил он.
Ранее в правительстве
Напомним, власти
Сейчас Беларусь заметно
Как изменятся зарплаты бюджетников
Премьер-министр сообщил, что планируется реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта работа позволит решить ряд серьезных вопросов. «Во-первых — упростить структуру и механизм формирования заработной платы бюджетников и сделать ее более понятной. Во-вторых, расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики. В-третьих, установить равномерную дифференциацию тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы. Соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства. Целевой показатель — соотношение заработной платы в бюджетной сфере не ниже 80 процентов от средней заработной платы по стране», — пояснил он.
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"Белорусу дается возможность заработать на достойный уровень жизни". Румас о том, что будет с зарплатами
В Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета, а также поднять зарплаты бюджетникам.
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