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Погода на неделе: до +20 градусов

31.10.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Беларуси на этой неделе ожидается теплая для этого времени погода, особенно тепло будет в южных районах страны, но без дождей не обойдется.

В четверг, 1 ноября, в области повышенного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, днем будет в основном плюс 12-18 градусов, лишь по северо-востоку страны не выше плюс 10-11 градусов.

В пятницу, 2 ноября, ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный фронт обусловит в основном по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, днем - в основном 8-14 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны - 15-16 градусов со знаком плюс.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси на этой неделе ожидается теплая для этого времени погода, особенно тепло будет в южных районах страны, но без дождей не обойдется. ...
 
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