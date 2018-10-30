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Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

31.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В течение месяца пришлось регулярно ездить в Брестскую городскую больницу №1, проведывать лежавшую там родственницу. Недалеко от входа в медицинское учреждение на проезжей части по ул. Осипенко стоит брошенное маршрутное такси. Вид плачевный и явно не украшает городской пейзаж.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60224.php

Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

Примеров таких по городу наберётся не мало, особенно много автохлама хранится во дворах.

А что закон?

Согласно Указу президента Республики Беларусь от 09.08.2011 г. №348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации» под неэксплуатируемым понимается транспортное средство, у которого отсутствуют или деформированы элементы, например, стекла салона, колеса, элементы кузова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60224.php

Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

Кроме того, транспортное средство, которое не эксплуатируется более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на его допуск к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, также считается автохламом.

Куда обратиться

Если во дворе дома стоит брошенный автомобиль, жильцы могут обратиться в диспетчерскую ЖЭС или ЖРЭО того района, во дворе которого находится машина. Согласно указу все владельцы не эксплуатируемых автомобилей получают извещение о том, что в течение 30 дней должны переместить транспортное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние либо утилизировать. На штрафстоянке автомобиль находится до трех месяцев, а затем может быть ликвидирован. Оплатить расходы по его эвакуации и хранению придется владельцу машины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60224.php

Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

Если на автомобиле нет номеров, трудно установить номер кузова машины и найти владельца невозможно, то представители ЖЭС обращаются в суд с иском о признании транспортного средства бесхозным. После решения суда машину утилизируют.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60224.php

Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

Если брошенный автомобиль находится на проезжей части дороги, то его эвакуацией, хранением и утилизацией занимается городская коммунальная служба.

Металлолом стоит денег

Владелец автомобиля может утилизировать свое старое транспортное средство, сдав его в металлолом. Для этого владельцу необходимо снять машину с учета в ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60224.php

Автохламу не место на улицах Бреста: как бывшие маршрутки становятся "памятниками"

Те, кто не в состоянии самостоятельно вывезти свое авто, могут обратиться в ЖЭС.

 
 
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В течение месяца пришлось регулярно ездить в Брестскую городскую больницу №1, проведывать лежавшую там родственницу. Недалеко от входа в медицинское учреждение ...
 
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