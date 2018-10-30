11 октября на поезде Гродно-Поречье приехал молодой человек. Гражданин вышел на железнодорожном вокзале, прошел на улицу Буденого, 23 и украл там велосипед. Подозреваемый прокатился по городу, а затем спросил у одного из местных жителей как доехать до города Брест.



Гродно, чтобы уехать в Брест" alt="Милиция разыскивает мужчину, укравшего велосипед в Гродно, чтобы уехать в Брест">





– Подозреваемый поехал на велосипеде по трассе «М6» в сторону Скиделя. По пути он сменил обувь и продолжил свой путь. В Скиделе он спросил у одного из местных жителей, как проехать к вокзалу, так как собирался уехать в Брест, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Если вы узнали молодого человека на фото, просьба сообщить по телефону: +375(33)280-88-50.









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция разыскивает мужчину, укравшего велосипед в Гродно, чтобы уехать в Брест 11 октября на поезде Гродно-Поречье приехал молодой человек. Гражданин вышел на железнодорожном вокзале, прошел на улицу Буденого, 23 и украл там велосипед....