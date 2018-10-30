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Милиция разыскивает мужчину, укравшего велосипед в Гродно, чтобы уехать в Брест
31.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
11 октября на поезде Гродно-Поречье приехал молодой человек. Гражданин вышел на железнодорожном вокзале, прошел на улицу Буденого, 23 и украл там велосипед. Подозреваемый прокатился по городу, а затем спросил у одного из местных жителей как доехать до города Брест.
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11 октября на поезде Гродно-Поречье приехал молодой человек. Гражданин вышел на железнодорожном вокзале, прошел на улицу Буденого, 23 и украл там велосипед....
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