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В Витебске у 24-летнего парня изъяли крупную партию особо опасного психотропа
Новости Беларуси. У жителя Витебска изъяли крупную партию наркотиков.
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Оперативники располагали информацией, что парень распространял наркотики в Витебске и Витебском районе.
В его квартире был обнаружен мефедрон – особо опасное психотропное вещество. Его масса составляла более 850 грамм. Психотроп был расфасован и готов для реализации.
Установлено, что вещество молодой человек приобрел в России. Эта партия психотропа стала самой крупной среди задержанных с начала года.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ.
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Новости Беларуси. У жителя Витебска изъяли крупную партию наркотиков. По информации УВД Витебского облисполкома, 24-летний неработающий мужчина был задержан в...
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