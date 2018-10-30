|
Многим кажется, что я играю себя. Звезда сериала «Сваты» откровенно рассказала о своей героине
В ожидании нового сезона сериала «Сваты» исполнительница одной из главных ролей Людмила Артемьева рассказала о своей героине.
Актриса опубликовала несколько постов в Instagram, которые были посвящены Ольге Ковалевой.
По словам Людмилы Артемьевой, многие зрители считают, что образ из сериала и Людмила в жизни – это один и тот же человек и характер. Однако это не так.
Актриса с юмором отмечает, что ее и персонажа сближает только любовь к ЗОЖ.
Людмила Артемьева:
Но актриса не раз отмечала, что эта роль – одна из любимых и с легкостью подошла ей, потому что героиня является очень характерной и волевой.
Людмила Артемьева:
А команду сериала «Сваты» актриса называет «любимой киносемьей».
Новости по теме
Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»
Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений
В РИКЗе перейдут на новую систему подсчета баллов
Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии
Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане
Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы
«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ожидании нового сезона сериала «Сваты» исполнительница одной из главных ролей Людмила Артемьева рассказала о своей героине. Актриса опубликовала несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)