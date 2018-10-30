В Таиланде хотят легализовать марихуану. Сейчас за неё могут на год отправить в тюрьму

Таиланд обратил внимание на полную легализацию марихуаны в Канаде и частичную (в медицинских целях) − в Австралии. Власти азиатской страны заинтересовались потенциально прибыльным рынком − и планируют уже до нового года легализовать марихуану в медицинских и исследовательских целях, пишет Wonderzine со ссылкой на AFP.

Цель потенциального закона − развивать бизнес. Проект уже направили в Национальную законодательную ассамблею. Таиланд может стать первой страной в Азии, которая легализует марихуану. Пока что там за каннабис наказывают штрафом в минимум сто тысяч бат (три тысячи долларов) и могут посадить в тюрьму на год − зависит от дозы и того, употребили ли вы марихуану или только имели её при себе. Также нарушителя заносят в чёрный список − он больше никогда не сможет посетить Таиланд. За наркотики вроде героина, кокаина, экстази и ЛСД в этой стране могут осудить даже на пожизненное заключение.

Председатель ассамблеи Джет Сиратхраанон рассказал, что документ должен пройти первое чтение меньше чем через месяц. По его словам, Таиланд не может оставаться в стороне, пока Канада и Австралия зарабатывают на медицинском использовании марихуаны − этот рынок, по данным Zion Market Research, уже достиг 12 миллиардов долларов дохода, а к 2024 вырастет до 40 миллиардов.

Отметим, что какой-либо тенденции в Азии нет и вряд ли будет. Правительства Японии, Южной Кореи и Китая предупредили своих граждан, чтобы они не употребляли марихуану в Канаде, хоть она там и легализована. Южная Корея и Япония и вовсе готовы арестовывать своих граждан за это «преступление».

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