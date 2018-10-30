В сотню лучших кинофильмов вошел фильм «Иди и смотри»









«В этом году мы почувствовали, что пришло время перенести фокус из Голливуда и сосредоточиться на лучшем кинематографе со всего мира», — отметили авторы.





На первой строчке оказалась лента из Японии — «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы, снятая в 1954 году. На втором месте — «Похитители велосипедов» Витторио де Сика 1948 года. Замыкает тройку «Токийская история» 1953, созданная японцем Ясудзиро Одзу.













Отметим, в этой картине состоялся успешный дебют российского актера Алексея Кравченко.

На 59-м месте оказался фильм «Иди и смотри» Элема Климова по книге и сценарию белорусского писателя Алеся Адамовича. Фильм показал карательную акцию нацистов глазами мальчика. Картина - откровение. Картина - о трагедии белорусской деревни. Герой ленты Флеры становится свидетелем ужасных фашистских рейдов, убийства маленьких детей и геноцида, поджога сарая, в котором сгорели жители деревни. Так, из обычного деревенского мальчика Флера превращается в поседевшего подростка втечении одного дня.

Это совместный проект «Беларусьфильма» и «Мосфильма», снятый в 1985 году.



