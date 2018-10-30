"Когда лечу сам, тоже кажется, что билет дорогой'". Гендиректор "Белавиа" о лоукостах и ценах на билеты





— Нужны мощные потоки. В Беларуси несколько направлений всего, на которых сегодня могут работать лоукосты. Москва, Киев, летом Барселона, Тель-Авив, Ларнака — все, сказал гендиректор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.





Он также объяснил стоимость билетов самой «Белавиа».





— Мы думаем, как скорректировать нашу бизнес-модель, чтобы предложить для жителей нашей страны более низкие тарифы. Да, мы никогда не сравняемся с уровнем лоукостов, нет. Все чего-то стоит: и безопасность полетов, и поддержание летной годности, и налоги в нашей стране, и кредиты… Но я думаю, что часть билетов мы сможем предлагать по ценам приемлемым, и мы к этому стремимся.





Гендиректор «Белавиа» напомнил, что белорусский перевозчик — традиционная авиакомпания, которая не собирается становиться лоукостом и отказываться от перевозки багажа или питания на борту. В то же время он рассказал, что смотрит на цены «Белавиа» и с точки зрения пассажира.





— Я в том числе, когда лечу не в командировку, а в отпуск, плачу те же деньги и мне кажется, что очень дорогой билет (у «Белавиа». — Прим.TUT.BY). Даже подшучиваю над своими: «Вот, дорогой». Когда же считаем всю экономику полетов, мне кажется, что, может быть, даже недостаточно… — посмеялся Анатолий Гусаров. — У лоукостов совсем другие механизмы.









По словам Гусарова, «Белавиа» может снижать стоимость билетов в основном на те направления, где есть большой поток — тут ситуация, как у лоукостов.





— Мы в аэропорт «Жуковский» (Москва) летаем по достаточно низким тарифам, потому что большой спрос и большие ставим самолеты. И так по любым направлениям. Если бы пассажиров в Париж было в два раза больше, мы бы ставили в два раза большие самолеты и цена была бы ниже.





Директор департамента по авиации Артем Сикорский прокомментировал недавние ответы Ryanair и WizzAir по поводу вероятности прихода лоукостов в Беларусь.





— Общение со многими перевозчиками проходит в тех же формулировках, как вы получили ответ от WizzAir и Ryanair. Они действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению.





Он напомнил, что авиационные власти Беларуси предоставили российской авиакомпании «Победа» те условия, которые удовлетворяли их модели в белорусском областном аэропорту, но лоукостер не полетел.





Журналист TUT.BY поинтересовался: раз Минтранс сказал, что не очень готов дотировать полеты лоукостов в Беларусь, то, может, кто-то другой готов? Например Министерство спорта и туризма, администрации областных городов.





— Дотации — непростой вопрос. Лоукост-компании просят не только скидки на наземное обслуживание, а еще и определенный процент за продажу дьютифри, другие условия у них есть. Но и у нас тоже могут быть условия. Например, давайте, вы летаете, не платите за наземное обслуживание в аэропортах, но вы привезите, например, 100 тысяч туристов. Не увезите, а привезите. Если регион заинтересован в привлечении компании, то это переговорная площадка, на которой просто договариваться. Хороший пример: «Белавиа» выполняет полеты в прибалтийские курортные города, где для привлечения туристов местные органы власти используют процедуру дотаций. Процедуры дотаций обсуждаются, была жесткая позиция Минфина по этому вопросу, но программой развития перевозок, в том числе и по лоукостам, мы определенные критические углы сгладили, и я думаю, что в случае заинтересованности местных органов власти бюджетные перевозки будут развиваться.





Артем Сикорский добавил, что Беларусь ведет переговоры с Оманом.





— Они рассматривают для полетов в Беларусь как привлечение их национального перевозчика, так и лоукост-компании Омана, причем именно в областные аэропорты.



