Лукашенко: Наша планета подошла к краю пропасти

«Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки: от разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития международных отношений, в том числе и в нашем регионе», - сказал белорусский лидер.





Глава государства напомнил, что на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса.









«Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет», - сказал Лукашенко.



