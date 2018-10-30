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Лукашенко: Наша планета подошла к краю пропасти

31.10.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко считает, что в настоящее время нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, пишет БелТА.

«Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки: от разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития международных отношений, в том числе и в нашем регионе», - сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса.


«Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет», - сказал Лукашенко.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что в настоящее время нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи...
 
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