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Российский футболист замёрз насмерть на трассе Москва — Минск

31.10.2018 18:15 — Разное | Партизан  
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Как сообщает издание "О чём говорит Смоленск", сегодня в городе Рославле Смоленской области похоронили местного футболиста Константина Андросенко.


Фото: vk.com/Смоленская любительская футбольная лига

Как сообщает издание "О чём говорит Смоленск", сегодня в городе Рославле Смоленской области похоронили местного футболиста Константина Андросенко. По информации издания, 27 октября 38-летнему мужчине стало плохо за рулём по дороге в Смоленск на федеральной трассе Москва — Минск. Автомобиль съехал в кювет, Константин потерял сознание и умер от переохлаждения, пишет Лайф.ру.

Андросенко играл в Смоленской любительской футбольной лиге в форматах 8х8 и 6х6 за "Смоленские бриллианты", "Кристалл" и "Искру". В футбольном чемпионате области Константин защищал цвета "Рославля", "Печерска" и "Металлурга".


 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает издание "О чём говорит Смоленск", сегодня в городе Рославле Смоленской области похоронили местного футболиста Константина Андросенко.
 
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