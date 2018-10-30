Президент голодающего Туркменистана купил машину за €0,5 млн

Бердымухамедов и его сын впоследствии «собственноручно переоборудовали» приобретенный автомобиль и «заново, на основе своих чертежей, собрали высокоскоростной спортивный внедорожник» для участия в гонках «Амуль-Хазар 2018».









Гонки прошли в сентябре, однако Бердымухамедов так и не принял в них участие, ограничившись показательным заездом на Mini Cooper.





Ранее неоднократно сообщалось о продуктовом кризисе в Туркменистане. В государственных магазинах прилавки пустуют, а в коммерческих есть все, но за баснословные деньги.