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Президент голодающего Туркменистана купил машину за €0,5 млн
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов летом 2018 года приобрел раллийный автомобиль Mini Cooper стоимостью 520 тысяч евро. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные государственной биржи Туркменистана.
Бердымухамедов и его сын впоследствии «собственноручно переоборудовали» приобретенный автомобиль и «заново, на основе своих чертежей, собрали высокоскоростной спортивный внедорожник» для участия в гонках «Амуль-Хазар 2018».
Гонки прошли в сентябре, однако Бердымухамедов так и не принял в них участие, ограничившись показательным заездом на Mini Cooper.
Ранее неоднократно сообщалось о продуктовом кризисе в Туркменистане. В государственных магазинах прилавки пустуют, а в коммерческих есть все, но за баснословные деньги.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов летом 2018 года приобрел раллийный автомобиль Mini Cooper стоимостью 520 тысяч евро. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на...
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