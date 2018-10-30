Лукашенко: Решение украинского конфликта – главный вопрос безопасности в Европе

О конфликтах и способах их преодоления говорили сегодня в Беларуси. В Минске на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

О ситуации на Донбассе говорил в своем выступлении Александр Лукашенко. Ведь белорусы не могут спать спокойно, пока на востоке Украины стреляют.

«Решение украинского конфликта – ключевой вопрос безопасности в Европе. Без его урегулирования мир на континенте будет оставаться под угрозой. Если хотите, это тест на нашу способность что-либо сделать, что-либо решать и сохранить наш общий дом – Европу. Если мы не способны решить этот (серьезный, конечно) конфликт, то мы превратимся в хороших переговорщиков, будем периодически устраивать говорильни, но не придем к решению ни одного из серьезных вопросов», – подчеркнул белорусский лидер.

Сегодня не только политика, экономика, но даже спорт втягивает страны в долгие споры. Великие державы теряют статус гарантов стабильности, по мнению президента. Беларусь предлагает пересмотреть систему безопасности во всей Европе.

«Никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Востока и Запада, образно говоря. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический «заказ» на эскалацию напряженности. «Воронка противоборства» затягивает в себя все новые и новые страны, превращаясь в межблоковое пространство», – сказал Лукашенко. «Вообще «Хельсинки-2» является скорее метафорой для нового процесса – поиска современных путей и способа уйти от опасности большого конфликта», – пояснил он.



Беларусь вынуждена, прежде всего, думать о своей безопасности. Страна находится между геополитическими гигантами: Россией и Евосоюзом. А Минску нужны нормальные отношения как с Европейским, так и с Евразийским союзами. И для этого, предложил Лукашенко, необходимо, чтобы Восточная Европа стала трансграничным поясом стабильности и взаимодействия.

Президент отметил, что Беларусь готова вносить свою лепту в решение того или иного конфликта.