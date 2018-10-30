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Жительница Бобруйска зарезала мужа
31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жительница Бобруйска зарезала мужа, следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины. Об этом
Дело по ч.1 ст.139 УК (убийство) возбуждено Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета. "Утром 30 октября тело местного жителя с ножевыми ранениями было обнаружено в комнате одного из общежитий города. По данным следствия, накануне мужчина выпивал со своей 39-летней супругой. По подозрению в убийстве женщина была задержана и во время допроса дала признательные показания", - проинформировал Сергей Болсун.
При употреблении спиртного между супругами возник конфликт. Во время ссоры женщина нанесла супругу удары ножом в жизненно важные органы. После этого отправилась спать. Наутро, обнаружив мужа без признаков жизни, вызвала скорую помощь. Нож отправлен на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Жительница Бобруйска зарезала мужа, следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщил официальный...
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