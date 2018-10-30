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Жительница Бобруйска зарезала мужа

31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жительница Бобруйска зарезала мужа

Жительница Бобруйска зарезала мужа, следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Дело по ч.1 ст.139 УК (убийство) возбуждено Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета. "Утром 30 октября тело местного жителя с ножевыми ранениями было обнаружено в комнате одного из общежитий города. По данным следствия, накануне мужчина выпивал со своей 39-летней супругой. По подозрению в убийстве женщина была задержана и во время допроса дала признательные показания", - проинформировал Сергей Болсун.

При употреблении спиртного между супругами возник конфликт. Во время ссоры женщина нанесла супругу удары ножом в жизненно важные органы. После этого отправилась спать. Наутро, обнаружив мужа без признаков жизни, вызвала скорую помощь. Нож отправлен на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Жительница Бобруйска зарезала мужа, следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщил официальный...
 
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