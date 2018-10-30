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Лукашенко: Мы готовы взять на себя ответственность за обеспечение мира в Донбассе
Александр Лукашенко, 2018 год. Фото: president.gov.by
«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению в Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его решение. Нужно обеспечить принцип паоэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось», – сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, также следовало бы активизировать и работу в «нормандском формате», чтобы обеспечить четкий механизм контроля за соблюдением минских соглашений. Однако этого может не хватить.
В связи с этим Лукашенко подчеркнул: Беларусь хотела бы чувствовать в вопросе разрешения конфликта в Донбассе «большую востребованность со стороны основных мировых игроков».
«Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», – подчеркнул он.
Лукашенко уже второй раз в течение последней недели говорит о готовности вмешаться в конфликт на Донбассе. 26 октября во время Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле он заявил:
«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это только ради мира. Эту проблему, это моя точка зрения, должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто иной – это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Беларусь готова действовать только в рамках договоров Украины и России. Мы не навязываемся на роль миротворца или посредника», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. «Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между – я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси – мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. В противном случае с нашего миротворчества результата не будет, если мы займем чью-то позицию», – заявил Лукашенко 18 февраля 2018 года.
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