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Он выдаст нам парабеллум

31.10.2018 18:55 — Разное | UDF  
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Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko
Фантазия у государственных пропагандистов все чаще начинает зашкаливать до уровня «тридцать тысяч одних курьеров», если, конечно, они читали великого сына украинской земли Николая Гоголя. Сначала главе государства вложили в уста выражение о готовности вооружить каждого избирателя автоматом, сейчас – каждую семью – государственным флагом.

Речь идет о фантастических проектах. Семь с половиной миллионов автоматов надо было бы произвести, да еще и хранить. Где? На какие деньги? В Белтелерадиокомпании и Службе безопасности президента, что ли, последнее отберут? Те, конечно, отдадут с радостью, только шепотом скажут, глядя в пол:

— Господа, вы звери…

Действительно. Ведь так не по-человечески.

Но я сейчас не об этом. То есть, не о деньгах. Я сейчас о возвращении мании белорусского государства к гигантским проектам. Помните?


– Мы построим самую большую национальную библиотеку…

Он выдаст нам парабеллум

Фото: houstoniamag.com

Построили. Спасибо. А зачем? Нет, меня как раз вот именно этот проект устраивает. Но меня и старое здание устраивало – лишь бы ремонт сделали и технику модернизировали. А остальным она точно нужна, вы уверены?

— В каждом областном центре – ледовый дворец!..

Ну, и что? Где результаты? Как там Чебурашка говорил: «Мы строили, строили, наконец построили, ура нам!»

— Государство не может существовать без самой современной в мире атомной станции!

Сейчас глава государства говорит, ему до сих пор не объяснили, что с ней делать и кому продавать выработанную на ней электроэнергию.


В общем, гигантомания виду. Только сейчас она спустилась на уровень вполне приземленный, если брать приходится уже не умением, а числом. Каждому, напомню, избирателю – по автомату, каждой, извините, семье – по государственному флагу. Выглядит дешевле, чем раньше, но зато ощутимо: не вообще государству, не вообще народу как таковому, а уже каждому. Это и есть социальная справедливость. Судя по всему, она, родная. Причем дешевле, чем программа «по пятьсот»: там надо в течение года выплачивать, как минимум, пока мировая конъюнктура не обрушит очередной уровень цен на нефть или на газ у наших соседей, а тут, так сказать, разовая выплата, отложенная во времени. То есть, флажок в зубы можно и сразу (уже подсчитали, что обойдется не более чем в 200 тысяч долларов, а такие деньги в президентском фонде точно есть), а уже автомат – потом, как-нибудь, если сильно прижмет, и то, понятно, многие откажутся, но плакать, как мы уже слышали, никто не будет…

Он выдаст нам парабеллум

Ледовый дворец в Шклове. Фото: rossport.org

К чему все это?

К тому, что социальные вопросы на повестке дня на будущих президентских выборах снова не будут обсуждать. Уже в 2015 году обошлись без них, спрятавшись за спину братского украинского народа:


— Хотите, чтобы как у них? Ах, не хотите? Тогда ничего не просите.

И не просили. Чего тут греха таить, испуг у избирателей был сильный.

Сейчас, судя по ассортименту, эксплуатировать будут тему патриотизма. Одно к другому прикладывается.

— Молодежь, не имеете права покидать страну!

— Раздайте им государственные флаги в ассортименте! Пусть проникнутся!

Не прониклись? Тогда знайте: если завтра война, если завтра в поход, когда черные тучи налетят – он выдаст вам парабеллум. Вы же хотите пострелять, правда? Правду говорите? В смысле говорите правду, мать вашу!.. Вот. Хотите пострелять. Тогда тренируйтесь на оппозиции. Она дальше Куропат все равно не убежит.
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Фантазия у государственных пропагандистов все чаще начинает зашкаливать.
 
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