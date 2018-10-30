Критика Румаса оказалась не по адресу



Картинка носит иллюстративный характер

— отметил премьер, отвечая 31 октября на вопросы депутатов.Он подчеркнул, что речь идет о сумме 2,3 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году — почти 3 млрд рублей.При этом премьер отметил, что около 45% долга — это долги предприятий по кредитам, привлекавшимся под гарантии правительства и оказавшиеся не слишком успешными.Что ж, такое беспокойство, как и его критика в адрес предшественников, вполне справедлива. Вот только давайте-ка взглянем, а что думали о нашем госдолге предыдущие премьеры и почему так «бездумно» поступали?Вот тут-то как раз и начинается самое интересное.Оказывается, предшественник Румасатоже очень переживал по поводу таких заимствований и, что ни год, то ставил задачу «снизить уровень государственного долга». А незадолго до своей отставки уже и нашел «предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась», сообщалаВы не поверите, но в годы своего премьерстватоже негодовал по поводу огромных выплат по долгам, и всеми силами обещал как можно скорее разобраться с этой проблемой.— заявлял в 2014 году предшественник Кобякова.Вот и выходит, что все предыдущие премьеры, как сегодня Румас, очень негативно относились к такой практике. Но кто же тогда так методично вгонял нашу страну в долги? Смешно, но и самый главный начальник все эти годы только и говорил о необходимости снижения долговой нагрузки.— заявил, выступая с нынешним ежегодным посланием и постановил: —Ну а пока руководство страны вещает о необходимости раздать долги, госдолг вырос до 44,6 млрд рублей, увеличившись, по сравнению с началом 2018 года, на 2,4 млрд рублей.Чтобы уж совсем раскрасить эту картину, добавим несколько штрихов из скучной (хотя не в нашем случае) статистики.Внешний государственный долг на 1 октября 2018 года составил 16,5 млрд долларов.10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.И можно сколько угодно вещать о недопустимости наращивания заимствований, гнобить предшественников за неразумную раздачу кредитов предприятиям и требовать снижения госдолга, в ситуации, когда без внешней подпитки нынешняя модель экономики не работает, это будет лишь очередное сотрясание воздуха.