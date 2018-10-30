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Критика Румаса оказалась не по адресу

31.10.2018 18:49 — Разное | UDF  
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Картинка носит иллюстративный характер
Румас раскритиковал работу своих предшественников, посетовав, что каждый седьмой рубль из бюджета сегодня идет на облуживание госдолга. Вот только кое о чем премьер забыл.

— Тревогу вызывает рост нагрузки на бюджет в связи с обслуживанием долга, — отметил премьер, отвечая 31 октября на вопросы депутатов.

Он подчеркнул, что речь идет о сумме 2,3 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году — почти 3 млрд рублей.

При этом премьер отметил, что около 45% долга — это долги предприятий по кредитам, привлекавшимся под гарантии правительства и оказавшиеся не слишком успешными.

Что ж, такое беспокойство Сергея Румаса, как и его критика в адрес предшественников, вполне справедлива. Вот только давайте-ка взглянем, а что думали о нашем госдолге предыдущие премьеры и почему так «бездумно» поступали?

Вот тут-то как раз и начинается самое интересное.

Оказывается, предшественник Румаса Андрей Кобяков тоже очень переживал по поводу таких заимствований и, что ни год, то ставил задачу «снизить уровень государственного долга». А незадолго до своей отставки уже и нашел «предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась», сообщала БЕЛТА.

Вы не поверите, но в годы своего премьерства Михаил Мясникович тоже негодовал по поводу огромных выплат по долгам, и всеми силами обещал как можно скорее разобраться с этой проблемой.

— Мы ни в коем случае не будем идти по пути наращивания внешней государственной задолженности и будем стремиться к тому, чтобы максимально погашать уже сложившуюся, — заявлял в 2014 году предшественник Кобякова.

Вот и выходит, что все предыдущие премьеры, как сегодня Румас, очень негативно относились к такой практике. Но кто же тогда так методично вгонял нашу страну в долги? Смешно, но и самый главный начальник все эти годы только и говорил о необходимости снижения долговой нагрузки.

— Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку, — перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности, — заявил Александр Лукашенко, выступая с нынешним ежегодным посланием и постановил: — Будущим поколением мы должны оставить Беларусь без долгов.

Ну а пока руководство страны вещает о необходимости раздать долги, госдолг вырос до 44,6 млрд рублей, увеличившись, по сравнению с началом 2018 года, на 2,4 млрд рублей.

Чтобы уж совсем раскрасить эту картину, добавим несколько штрихов из скучной (хотя не в нашем случае) статистики.

Внешний государственный долг на 1 октября 2018 года составил 16,5 млрд долларов.

10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.

22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.

И можно сколько угодно вещать о недопустимости наращивания заимствований, гнобить предшественников за неразумную раздачу кредитов предприятиям и требовать снижения госдолга, в ситуации, когда без внешней подпитки нынешняя модель экономики не работает, это будет лишь очередное сотрясание воздуха.

 
 
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