

Жозефин Скривер



















Датская топ-модель, «ангел» со стажем, наденет супердорогой бюстгальтер из серии Fantasy Bra. Как написалав соцсетях, примерки еще не было и все держится в секрете. Однако известно, что обычно такой лифчик украшают тысячи драгоценных камней, а его стоимость исчисляется миллионами долларов.В прошлом году «телом» для Fantasy Bra была бразильянкаВ 2016-м на шоу блистала американская модельИзвестно, что шоу Victoria’s Secret 2018 пройдет в Нью-Йорке 8 ноября. Как и в прошлые годы, ждем с нетерпением!