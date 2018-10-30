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Новый бриллиантовый лифчик представит "ангел" из Дании
Жозефин Скривер
Датская топ-модель, «ангел» со стажем, наденет супердорогой бюстгальтер из серии Fantasy Bra. Как написала Жозефин Скривер в соцсетях, примерки еще не было и все держится в секрете. Однако известно, что обычно такой лифчик украшают тысячи драгоценных камней, а его стоимость исчисляется миллионами долларов.
В прошлом году «телом» для Fantasy Bra была бразильянка Лаис Рибейро.
В 2016-м на шоу блистала американская модель Жасмин Туск:
Известно, что шоу Victoria’s Secret 2018 пройдет в Нью-Йорке 8 ноября. Как и в прошлые годы, ждем с нетерпением!
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Жозефин Скривер станет главной звездой шоу Victoria’s Secret 2018.
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