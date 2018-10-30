Китайские банки массово закрывают счета российских компаний

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РИА Новости

"Выше определенного уровня не пойдешь, а на том уровне, на который можно было подняться, нам отвечали, что "у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение".

По словам, который работает как в материковом Китае, так и Гонконге, проблемы начались около полутора лет назад: причем если сначала под удар попадали компании, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза, то теперь банки рассматривают весь российский бизнес как "токсичный", блокируя корпоративные переводы и даже карты физлиц.- жалуется Шибанов.Сначала банки вычищали новые компании, которым было менее года.- описывает Шибанов типичную ситуацию.Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток.- говорит Шибанов.Попытки связаться с руководством банков, по его словам, ни к чему не приводят:Проблемы в китайских банках возникают у россиян и с личными счетами, рассказал Шибанов.- добавляет бизнесмен.Проблему видят на уровне ЦБ, признал в сентябре глава представительства Банка России в КНР- рассказывал он на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине.Под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний, этоПроблемы возникают не только у корпораций, но и у банков - на этапе открытия корсчетов в КНР, сообщил вице-президента Ассоциации банков России (АБР)- сообщил Козлачков, добавив, чтоПоиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ