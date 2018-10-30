Профессиональный водитель паркует фуру - видео с дрона



Кадр из видео

«Нет ничего плохого в том, чтобы выехать вперед и встать поровнее. Бывают плохие дни, бывают хорошие. Если ты не попал с первого раза, это еще не значит, что ты плох».

Американский дальнобойщикснял с помощью квадрокоптера ролик, как он паркует большой трейлер между двумя другими, и прокомментировал происходящее на видео.Подъезжая к свободному месту, он плотнее всего прижимается к ближнему грузовику (тому, что по левому борту), ведь дальнюю фуру он не видит вообще. Попадание почти идеальное с первого раза.Но только почти. Водитель комментирует:Категорически согласны! Лучше пять раз выехать вперед, чем бросить машину криво припаркованной. Это ведь не только грузовиков касается.Фразу про «плохие и хорошие дни» автор подтверждает другим роликом, который даже убыстрен (не смотреть же вам это весь день!), — как он и с третьего раза не может припарковаться в более ограниченном пространстве. Ряд фур перед грузовиком не дает ему достаточного пространства для маневрирования, и от парковочного места приходится отступить.В качестве бонуса — нарезка филигранных маневров водителей тягачей. Желаем каждому капельку их умений!