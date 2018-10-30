ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профессиональный водитель паркует фуру - видео с дрона

31.10.2018 18:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Кадр из видео
Не все ногой в ботинок попадают так же точно, как он трейлером в свободное место.

Американский дальнобойщик Бо Шифтер снял с помощью квадрокоптера ролик, как он паркует большой трейлер между двумя другими, и прокомментировал происходящее на видео.

Подъезжая к свободному месту, он плотнее всего прижимается к ближнему грузовику (тому, что по левому борту), ведь дальнюю фуру он не видит вообще. Попадание почти идеальное с первого раза.

Но только почти. Водитель комментирует:

«Нет ничего плохого в том, чтобы выехать вперед и встать поровнее. Бывают плохие дни, бывают хорошие. Если ты не попал с первого раза, это еще не значит, что ты плох».


Категорически согласны! Лучше пять раз выехать вперед, чем бросить машину криво припаркованной. Это ведь не только грузовиков касается.


Фразу про «плохие и хорошие дни» автор подтверждает другим роликом, который даже убыстрен (не смотреть же вам это весь день!), — как он и с третьего раза не может припарковаться в более ограниченном пространстве. Ряд фур перед грузовиком не дает ему достаточного пространства для маневрирования, и от парковочного места приходится отступить.


В качестве бонуса — нарезка филигранных маневров водителей тягачей. Желаем каждому капельку их умений!

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не все ногой в ботинок попадают так же точно, как он трейлером в свободное место.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Когда лечу сам, тоже кажется, что билет дорогой'". Гендиректор "Белавиа" о лоукостах и ценах на билеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика