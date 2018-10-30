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Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа

31.10.2018 18:28 — Разное | UDF  
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Фото: НТВ
Следственный комитет начал проверку после ЧП в торговом центре на севере Москвы. Там женщина упала с четвертого этажа на голову другой посетительнице. Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На кадрах, снятых очевидцами, женщина сначала сидит на перилах, свесив ноги в пропасть, а затем и вовсе ложится на них. В паре шагов от нее находится охранник, но он не реагирует на происходящее. Спустя минуту экстремалка отпускает руки и срывается вниз.

Поначалу была версия, что на перила она забралась ради удачного селфи, но камеры в руках у женщины нет. Что толкнуло 42-летнюю жительницу Красногорска на этот безрассудный поступок, разбираются следователи.

 
 
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Следственный комитет начал проверку после ЧП в торговом центре на севере Москвы.
 
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