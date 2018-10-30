Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа

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На кадрах, снятых очевидцами, женщина сначала сидит на перилах, свесив ноги в пропасть, а затем и вовсе ложится на них. В паре шагов от нее находится охранник, но он не реагирует на происходящее. Спустя минуту экстремалка отпускает руки и срывается вниз.Поначалу была версия, что на перила она забралась ради удачного селфи, но камеры в руках у женщины нет. Что толкнуло 42-летнюю жительницу Красногорска на этот безрассудный поступок, разбираются следователи.