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Самый смертоносный убийца рака имеется в каждой нашей клетке

31.10.2018 18:22 — Разное | UDF  
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Наш организм имеет функцию защиты от самых разных жизнеугрожающих состояний. Однако в ряде случаев наших резервов недостаточно. Например при борьбе с онкологией.

При этом науке известны случаи, когда уже самая запущенная стадия болезни отступала и человек вылечивался, хотя даже мощнейшие методы терапии уже не работали. Это заставило ученых думать, что внутренние способы борьбы все же есть, но их не удавалось найти. И вполне возможно, что это удалось сделать ученым из Чикаго, которые обнаружили «код убийства рака» прямо в наших клетках.

О новом исследовании экспертов из Северо-Западного университета в Чикаго пишет издание EurekAlert. Согласно имеющейся информации, новый способ — это генетический код, который встроен в РНК и микро-РНК всех наших клеток. Как сообщил ведущий автор работы Маркус Питер, «рак может «приспособится» к химио- и лучевой терапии, но он может стать устойчивым к генетическому коду. Как только клетка «понимает», что она мутирует в рак, ей вводится этот код для того, чтобы она погибла.»

Исследования нового механизма начались в 2017 году, когда Маркус обнаружил, что когда в раковые опухоли вводятся некоторые молекулы РНК, секвенированные из обычных клеток, происходит гибель рака. Тогда же было выявлено, что к этому способу не развивается резистентность.

«Это все равно, что заколоть себя, застрелиться и спрыгнуть со здания одновременно. В такой ситуации никак не выжить.»


Но нужно было выявить четкую последовательность нуклеотидов, которые отвечают за запуск механизма самоуничтожения. В ходе дальнейших исследований Маркус Питер и его команда испытали 4096 различных нуклеотидных оснований для того, чтобы выявить самые действенные в отношении рака.

«Основываясь на том, что мы узнали, теперь мы можем создавать искусственные микроРНК, которые гораздо более эффективны в убийстве раковых клеток, чем даже те, которые созданы природой. Нам абсолютно точно необходимо превратить это в новую форму терапии.»

 
 
Ссылка на источник 24
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Наш организм имеет функцию защиты от самых разных жизнеугрожающих состояний.
 
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