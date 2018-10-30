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Уходящий из ОБСЕ Хуг видит "свет в конце тоннеля" для Донбасса

31.10.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Конфликт в Донбассе не является замороженным, его возможно разрешить, заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Он отметил, что в качестве заместителя СММ это был его последний брифинг, поскольку истек 10-летний срок его службы в ОБСЕ.

А.Хуг добавил, что около четырех лет работал в СММ ОБСЕ на Украине. "Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

Он напомнил, что четыре года тому назад была договоренность о прекращении огня. А.Хуг подчеркнул, что события минувшей недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность...насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Россия не принимает непосредственное участие в конфликте в Донбассе, А.Хуг пояснил, что наблюдатели видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые Киевым участки украинско-российской границы. "Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, которые воюют на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", - заявил замглавы СММ ОБСЕ.

Российское военно-политическое руководство неоднократно отрицало утверждения Киева и стран Запада о присутствии регулярных российских войск на востоке Украины.

 
 
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Конфликт в Донбассе не является замороженным, его возможно разрешить, заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. "Я...
 
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